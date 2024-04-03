Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Украина и Финляндия подписали соглашение о безопасности, ZARA открылась в Киеве, а Тайвань всколыхнуло самое мощное за 25 лет землетрясение.

РБК-Украина собрало новости, на которые следует обратить внимание сегодня.

Война

ГУР готовится уничтожить Крымский мост

Высокопоставленные должностные лица ГУР МО сообщили The Guardian, что готовят третью атаку на Крымский мост, которая состоится в первой половине 2024 года. Разведчики считают, что смогут вывести мост из строя в ближайшее время.

Россия мобилизует еще 300 тысяч

Российские власти на июнь готовятся мобилизовать на войну против Украины еще 300 тысяч военных. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии в Киеве.

"Могу сказать, что на 1 июня Россия готовит мобилизацию 300 тысяч дополнительных военных", - сообщил глава государства.

F-16

Две передовые группы уже оттачивают свои навыки на самолетах F-16 Речь идет о тех, которые находятся в Дании и США, сообщил спикер. Коммандования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш. Также еще одна группа продолжает свою учебу, переместившись из Великобритании во Францию, где они уже летают, осваивают легкомоторные самолеты.

Атака на Татарстан

В ООН осудили атаку украинских дронов на Татарстан, где поразили завод по сборке "Шахедов". Там отметили, что они против атаки на "гражданскую инфраструктуру". На это отреагировал президент Владимир Зеленский, он призвал организации сначала приехать в Харьков, живущий фактически без света и воды из-за российских атак, а затем делать выводы.

Задержка с помощью США

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что задержка США с решением о помощи Украине уже влияет на поле боя. По его словам, Украина вынуждена ограничивать использование боеприпасов, а потому "едва успевает за россиянами".

Украина

Политика

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился в Таллинне с президентом Эстонии Аларом Карисом. Глава украинского правительства отметил, что Украина нуждается в большем количестве оружия, чтобы выгнать Россию из всех наших земель. Стороны также обсудили евроинтеграционные и евроатлантические устремления Украины.

Кулеба обсудил с союзниками поставки Patriot

Находящийся с визитом в Брюсселе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился главами МИД Польши и Испании Радославом Сикорским и Хосе Мануэль Альбаресом. Он призвал передать больше систем ПВО Patriot, поскольку сейчас Украина является единственной страной в мире, которая защищается от баллистических ракет.

Соглашение с Финляндией и новый пакет

Президенты Финляндии и Украины Александр Стубб и Владимир Зеленский в Киеве подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке в течение 10 лет.

Финляндия обязалась оказывать Украине долгосрочную военную, политическую и финансовую поддержку, а также гуманитарную помощь и поддержку в сфере гражданской защиты с такой же динамикой, как и с начала полномасштабной войны, столько, сколько это потребуется.

Кроме того, Хельсинки будут помогать Украине отстраивать энергетический сектор, оценивать экологические убытки, усиливать защиту границы и критической инфраструктуры, а также лечить украинских военных.

Также Финляндия объявила о 23 пакете помощи Украине на сумму 188 млн евро, куда вошли системы ПВО и боеприпасы.

Харьков

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов прокомментировал российские угрозы повторным наступлением на Харьков. По его словам, в Харькове и области каждый день работают над усилением обороноспособности.

Тарифы

Тарифы на свет, газ и воду пока не будут повышаться. Об этом сообщила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), по запросу РБК-Украина.

Возврат ZARA

Испанский Inditex возобновил работу в Украине. ZARA, Pull&Bear и Bershka и другие уже сегодня открылись в нескольких ТРЦ Киева.

Курс

Доллар подешевел после резкого роста. Официальный курс на 4 апреля 2024 установлен Нацбанком на таком уровне: 39,1953 грн за 1 доллар (-0,1283 грн).

Погода

Завтра, 4 апреля, будет самый холодный день из ближайшей перспективы. В северных и западных областях Украины днем температура воздуха не будет превышать +6+11 градусов.

Мир

Замороженные активы РФ

Еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что в странах Европы заморожено 37 млрд евро частных активов россиян и около 200-208 млрд евро государственных активов России.

Встречи глав МИД стран НАТО

В Брюсселе прошла встреча министров иностранных дел стран НАТО. На полях которой генсек Йенс Столтенберг высказался об идее передать "Рамштайн" под контроль Альянса, прокомментировал заявления о возможном новом наступлении РФ, а также указал на необходимость изменения динамики поддержки Украины.

Кроме того, по словам Столтенберга, НАТО договорились об усилении роли Альянса в координации помощи Украине.

Суд для РФ

В Гааге 44 страны поддержали создание трибунала для РФ за преступления против Украины. Среди них: страны-члены ЕС, Канада, Грузия, Япония, Молдова, Новая Зеландия, Великобритания, США. Соответствующая декларация была принята по итогам конференции "Восстановление справедливости для Украины".

Тайвань

На Тайване произошло самое мощное землетрясение за последние 25 лет, которое повлекло за собой масштабные разрушения. Толчки ощутила вся островная страна, из-за стихийного бедствия пострадали почти 1000 человек, а число жертв возросло до десяти. О последствиях землетрясения для страны - РБК-Украина писало в материале.

США

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что российский диктатор Владимир Путин никогда не сможет покорить Украину, а Киев не попадет в руки России.

Польша

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на слова Александра Лукашенко, который заявил, что Беларусь готовится к войне: "Пусть попробует. Посмотрим, кто выиграет".

Франция

WSJ узнало, что в феврале президент Франции Эммануэль Макрон провел конфиденциальный разговор с президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцом, чтобы убедить их изменить стратегию Запада по войне в Украине.

Дания

Дания работает над новым пакетом военной помощи, который должен усилить оборону Украины.

Австрия

Австрия выделяет 21,5 млн евро из зарубежного фонда катастроф на гуманитарную помощь в разных уголках мира. 2 млн евро предоставят на гуманитарные проекты в Украине.

Великобритания

Британия договорилась с частным предприятием Defence Equipment & Support о ремонте партии помощи для разминирования, которую планируется передать Украине.

Кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО поддерживают 28 стран

NOS со ссылкой на источники сообщает, что 28 из 32 стран-членов НАТО поддерживают кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генсека Альянса.

В то же время в польском МИД заявили, что поддержат на пост генсека НАТО только представителя Восточной Европы.

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