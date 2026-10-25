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Иран заявил о готовности открыть Ормузский пролив, но есть условие

05:00 25.10.2026 Вс
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Иран заявил о готовности открыть Ормузский пролив, но есть условие Фото: Иран готов к переговорам, которые были достигнуты в июне (Getty Images)
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Иран предложил Соединенным Штатам Америки открыть Ормузский пролив. Однако в обмен на это Тегеран требует снять американскую блокаду иранских портов.

Об этом заявил посол Ирана в Исламабаде (Пакистан) Реза Амири Могадам, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По словам дипломата, Иран недавно передал через Пакистан информацию о готовности вновь открыть Ормузский пролив я если Вашингтон снимает военно-морскую блокаду портов.

При этом он обвинил президента США Дональда Трампа в том, что тот отверг это предложение, настаивая на продолжении блокады иранских портов.

Также Реза Амири Могадам добавил, что Иран по-прежнему открыт для переговоров с США в рамках достигнутого в июне при посредничестве Пакистана временного соглашения о прекращении войны.

Отметим, что Пакистан и Катар помогли сторонам заключить в июне соглашение, целью которого было восстановления судоходства через пролив, снятие военно-морской блокады США и начало переговоров по более широкому соглашению, которое касается иранской ядерной программы.

Угроза возобновления конфликта на Ближнем Востоке

Напомним, на днях СМИ сообщили, что уже в скором времени президент США Дональд Трамп может начать новый этап войны против Ирана. По словам источников, такие действия могут произойти до или после промежуточных выборов в Конгресс.

Также СМИ писали, что по данным разведки США, Иран может готовить покушения на американских чиновников. В связи с этим Вашингтон без публичных объявлений начал эвакуировать часть дипломатов из стран Ближнего Востока.

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