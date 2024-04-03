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Пусть попробует. Сикорский отреагировал на заявление Лукашенко о подготовке к войне

Среда 03 апреля 2024 15:31
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Пусть попробует. Сикорский отреагировал на заявление Лукашенко о подготовке к войне Фото: Радослав Сикорский, министр иностранных дел Польши (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на заявление Александра Лукашенко о подготовке к войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Зеркало".

"Радослав Сикорский прибыл в столицу Бельгии, где в штаб-квартире НАТО с 3 по 4 апреля проходит встреча министров иностранных дел стран Альянса. Перед началом мероприятия журналисту "Зеркала" удалось узнать у польского политика, что он думает о заявлении Лукашенко возле польских границ", - пишет издание.

Комментируя заявление Лукашенко, глава Министерства иностранных дел Польши ответил: "Пусть попробует. Посмотрим, кто выиграет".

Роль Беларуси в войне

Еще в начале полномасштабного вторжения российские террористы атаковали нашу страну в том же числе и с территории Беларуси. Тогда же враг захватил часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Позже наши воины докупали территории.В частности в течение войны россияне использовали Беларусь для нанесения ударов по нашей стране.

Вчера, 2 апреля, Лукашенко заявил о том, что Беларусь готовится к войне. По его словам, в стране продолжается подготовка подразделений, а также поставляются различные виды вооружений и техники.

"Нам не надо кому-то угрожать. Мы не хотим чужой земли. Нам эту дай Бог обработать", - добавил он.

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