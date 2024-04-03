Дания работает над новым пакетом военной помощи Украине

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Я начал свой день в штаб-квартире НАТО в Брюсселе со встречи со своим датским коллегой и другом министром иностранных дел Королевства Дания Ларсом Лекке Расмуссеном", - написал Кулеба.

Чиновники обсудили военную поддержку Украины. Также поднимался вопрос инвестиций в Украину, восстановление и прочая помощь.

"Мы обсудили первоочередные потребности Украины в военной сфере, в частности, в контексте предоставления систем ПВО и ракетного вооружения. Также очень приятно, что Дания работает над новым пакетом военной помощи для усиления нашей обороны", - рассказал Кулеба.

Помощь от Дании

Напомним, еще в феврале этого года премьер-министр Дании Мэтт Фредериксен заявила, что ее страна решила предоставить Украине всю свою артиллерию.

Также она призвала западные страны передать украинским защитникам оружие, боеприпасы, системы ПВО, которые они пока не используют.

А уже в марте Дания анонсировала очередной пакет военной помощи Украине на 330 млн долларов. В него вошли самоходные артиллерийские установки Caesar.

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