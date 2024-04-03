Гарантии безопасности для Украины: что предусматривает соглашение с Финляндией
Украина и Финляндия подписали соглашение о долгосрочной поддержке. Финляндия предоставляет нашей стране гарантии безопасности в течение следующих 10 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Соглашение было подписано в рамках выполнения совместной декларации G7 о поддержке Украины, заключенной на полях саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля 2023 года.
Финляндия обязалась оказывать Украине долгосрочную военную, политическую и финансовую поддержку, а также гуманитарную помощь и поддержку в сфере гражданской защиты с такой же динамикой, как и с начала полномасштабной войны, столько, сколько это будет нужно.
Украина со своей стороны будет внедрять реформы государственного управления, включая реформы прозрачности, подотчетности и антикоррупционные реформы.
Что еще предусматривает соглашение:
- Финляндия признает, что Украина в будущем присоединится к НАТО и ЕС;
- страна будет помогать восстановить украинский сектор безопасности и обороны и поддерживать оборону Украины в долгосрочной перспективе;
- Финляндия поддерживает украинскую формулу мира;
- Финляндия обязуется оказывать Украине военную поддержку с учетом потребностей, в частности, что касается боеприпасов;
- Хельсинки готовят четырехлетний план поддержки, а также изучают новые и инновационные пути дальнейшего усиления помощи;
- Финляндия и Украина будут работать над увеличением производства боеприпасов и развитием оборонной промышленности;
- Украина обязуется, чтобы военная помощь Финляндии использовалась исключительно для самообороны;
- Финляндия будет продолжать обучение украинских военных;
- стороны будут изучать возможности усиления сотрудничества в области цифровой устойчивости и кибербезопасности, разведки, разминирования;
- Финляндия продолжает оказывать защиту украинским беженцам (на момент заключения соглашения в Финляндии было зарегистрировано более 64 тысяч беженцев);
- Украина обязуется проводить реформы, определенные ЕС, МВФ и НАТО.
Полный текст договора по безопасности Украины и Финляндии - по ссылке.
Гарантии безопасности для Украины
В среду, 3 апреля президент Украины Владимир Зеленский и президент Финляндии Александр Стубб подписали соглашение о гарантиях безопасности.
Следует отметить, что Великобритания была первой страной, предоставившей Украине гарантии безопасности. Историческое соглашение также подписали Канада, Германия, Франция, Дания и Италия.
Другие страны-партнеры также ведут переговоры с Украиной по заключению соглашения.
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