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Столтенберг: в НАТО договорились об усилении роли Альянса в координации помощи Украине

Среда 03 апреля 2024 18:18
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Столтенберг: в НАТО договорились об усилении роли Альянса в координации помощи Украине Фото: Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Министры Североатлантического альянса договорились о дальнейшем планировании усиления роли НАТО в координации помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга во время пресс-конференции.

"Сегодня члены Альянса договорились о дальнейшем планировании усиления роли НАТО в координации помощи и тренировок в сфере безопасности. Детали будут определены в течение следующих недель", - заявил Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО отказался раскрывать другие подробности, впрочем, добавил, что обсуждал предложение с украинским руководством. По его словам сегодня существуют различные способы обеспечить то, чтобы поддержка Украине меньше зависела от "добровольных краткосрочных предложений".

"Мы ведем диалог с Украиной по этому поводу, потому что это на самом деле то, что мы должны делать вместе", - сказал он и добавил, что сегодня никаких решений принято не было.

Поддержка Украины со стороны НАТО

Недавно западные СМИ заявили о том, что Контактную группу по обороне Украины ("Рамштайн") могут передать под контроль НАТО. Окончательное решение хотят принять на саммите лидеров НАТО, запланированном на июль текущего года. Позже Столтенберг высказался по поводу этой инициативы в комментарии РБК-Украина.

Министры иностранных дел НАТО также поднимали вопрос о долгосрочной поддержке Украины, в том же числе и относительно предложения о пятилетнем фонде в 100 млрд евро. Пока неизвестно, будет ли принята цифра в 100 млрд евро и как именно будет происходить финансирование. В то же время соответствующее решение требует консенсуса среди всех членов НАТО. По словам главы Министерства иностранных дел Польши Радослава Сикорского, Варшава поддерживает соответствующий план.

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НАТО Йенс Столтенберг
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