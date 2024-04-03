Кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО поддерживают 28 стран, - СМИ
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте получил поддержку еще нескольких стран, чтобы стать новым генеральным секретарем НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.
Источники издания сообщили, 28 из 32 стран-членов НАТО поддерживают кандидатуру Рютте. За последние 10 дней к ним присоединились три страны. Это означает, что необходимо привлечь еще четыре, поскольку для выдвижения кандидатуры требуется единогласная поддержка всех 32 государств-членов.
В ближайшие несколько дней министры иностранных дел стран НАТО будут находиться в Брюсселе, где в кулуарах саммита будет много разговоров о преемнике Йенса Столтенберга, который покидает свой пост в начале октября.
У Румынии есть свой кандидат. Известно также, что Турция и Венгрия пока не заявили о своей поддержке Рютте. Словакия названа четвертой страной, вызывающей сомнения.
Источники в НАТО сообщают, что Рютте ведет переговоры с этими четырьмя странами о своей трактовке руководства НАТО.
Обструкционисты Венгрия и Словакия ослабят свою оппозицию Рютте, если президент Румынии Клаус Йоханнис снимет свою кандидатуру, говорят в кругах НАТО. Пока этого не произошло, венграм и словакам будет неловко отказываться от Йоханниса, единственного официального кандидата от другой восточноевропейской страны.
Кандидатуры на пост генсека НАТО
Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что намерен покинуть свой пост. При этом этот процесс затягивается из-за, в частности, и войны в Украине. До осени 2023 года явных претендентов на пост генерального секретаря НАТО не было.
Однако в конце октября прошлого года премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что был бы заинтересован в том, чтобы сменить Йенса Столтенберга в должности генсека НАТО.
Также премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что заинтересована в должности генерального секретаря НАТО, о таком же желании заявил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш и президент Румынии Клаус Йоханнис.
По данным западных СМИ, Рютте лидирует в гонке на пост генсека НАТО.
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