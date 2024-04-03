Не Рютте. Польша хочет, чтобы генсеком НАТО стал представитель Восточной Европы

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

"Нам нравится Марк Рютте, но в то же время мы считаем, что наш регион недостаточно представлен как в Альянсе, так и в ЕС, а также в системе ООН. Мы будем предлагать кандидатуры на руководящие посты во всех трех организациях от нашего региона", - ответил Сикорский.

У главы МИД Польши поинтересовались, поддерживает ли он кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность генсека НАТО.

Новый генсек НАТО

Стоит заметить, что Рютте является основным кандидатом на должность генерального секретаря НАТО. Его поддерживают крупнейшие страны-члены Альянса.

По информации издания NOS, 28 из 32 стран-членов НАТО готовы голосовать за кандидатуру Рютте. За последние 10 дней премьера Нидерландов начали поддерживать еще три страны.

Главным его конкурентом является президент Румынии Клаус Йоханнис, который недавно выдвинул свою кандидатуру.

Для избрания нового генсека необходимо согласие всех 32 стран-членов Альянса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.