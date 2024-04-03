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Кулеба обсудил поставки Украине систем Patriot с главами МИД Польши и Испании

Среда 03 апреля 2024 15:24
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Кулеба обсудил поставки Украине систем Patriot с главами МИД Польши и Испании Архивное фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина является единственной страной в мире, которая защищается от баллистических ракет. Поэтому стране необходимо больше систем ПВО Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.

Испания

Кулеба встретился со своим испанским коллегой Хосе Мануэль Альбаресом и поблагодарил его лично за надежную поддержку со стороны Испании.

"Я донес до вас актуальность предоставления Украине дополнительных "Петриотов" и других систем ПВО, способных перехватывать баллистические ракеты", - заявил министр.

Также они обсудили важность коллективных усилий по укреплению обороны Украины для обеспечения мира в Европе.

Польша

Также Кулеба встретился с главой МИД Польши Радославом Сикорским. Они обсудили, как Польша может способствовать защите воздушного пространства Украины от российских ракет и как защитить польское воздушное пространство от их вторжений.

"Сейчас Украина является единственной страной в мире, которая почти ежедневно защищается от атак баллистических ракет", - сказал Кулеба.

Он пояснил, что все имеющиеся в мире батареи "Пэтриот", которые могут быть предоставлены Украине, должны быть доставлены в Украину как можно скорее. Министр добавил, что более важного места для них не существует.

Не первые призывы передать Украине больше систем Patriot

В конце февраля президент Владимир Зеленский заявлял, что передача Украине десяти зенитных ракетных комплексов Patriot кардинально повлияла на ситуацию в войне с Россией.

Вчера глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Украине нужны зенитные ракетные комплексы Patriot и другие системы противовоздушной обороны. Они предназначены для защиты жизни.

Позже президент Зеленский реагируя на обстрел Харькова задал вопрос - почему "Петриоты", которых в мире достаточно, до сих пор не закрывают небо областного центра.

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