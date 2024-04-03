В Гааге 44 страны поддержали создание трибунала для РФ за преступления против Украины
Представители 44 стран поддержали идею создания спецтрибунала для России за преступления, совершенные против Украины во время захватнической войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Нидерландов.
Соответствующая декларация была принята по итогам конференции "Восстановление справедливости для Украины". Всего в конференции участвовало 57 стран.
Документ поддержали 44 страны. Среди них: страны-члены ЕС, Канада, Грузия, Япония, Молдова, Новая Зеландия, Великобритания, США.
"Мы подтверждаем решительное осуждение актов агрессии со стороны РФ против Украины; эти акты, включая попытку незаконной аннексии регионов Украины, являются вопиющими нарушениями Устава ООН является нарушением международного права, влекущего государственную ответственность РФ, угрожающих международному миру и безопасности, ставят под сомнение уважение к международному порядку, основанному на правилах, и подрывают демократические ценности", - говорится в декларации.
Глава МИД Нидерландов во время выступления на конференции приветствовала создание Международного реестра убытков. По ее словам, по состоянию на вечер 2 апреля было получено более 100 исков о компенсации.
Реакция Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решение 44 стран поддержать создание спецтрибунала для России.
"Я благодарен всем государствам, признающим важность достижения результатов в этом вопросе. Я уверен, что, работая вместе, мы сможем найти все необходимые решения и воплотить трибунал в жизнь. Нам нужно сделать еще один толчок, чтобы это сделать", - написал Кулеба в своем Twitter(X).
Реестр убытков
Напомним, в 2023 году ЕС принял решение о создании Международного реестра убытков, нанесенных российской агрессией против Украины. Головной офис функционирует в Гааге, а сателлитный - в Киеве.
В столице Украины 22 марта был открыт сателлитный офис Реестра, а исполнительный директор объяснил механизм его работы.
2 апреля Международный реестр убытков официально заработал, а у "Дії" появилась возможность подать заявку об уничтоженной недвижимости.
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