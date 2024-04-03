Похолодание с осадками: синоптик рассказала о завтрашней погоде в Украине

В Украине завтра ожидается похолодание. В некоторых регионах страны будут идти дожди с мокрым снегом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook .

Температура будет доходить до +8+10 градусов, утром местами пройдет дождь, днем без существенных осадков.

Однако на северо-востоке порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

Осадки наиболее вероятны на севере, западе и северо-востоке Украины - дождь, местами возможен мокрый снег.

В Харьковской области будет наблюдаться температура +10+14, в Луганской области - до +20, в Донецкой области +18 градусов.

В Черкасской области и Кропивницком +12+17 градусов, в Днепропетровской области до +19 градусов.

В северных и западных областях Украины днем температура воздуха не будет превышать +6+11 градусов.

Погода в апреле 2024 в Украине

Как рассказал синоптик Владимир Деркач, в начале апреля в Украину вернется тепло, а небо будет ясным.

В целом погода весной 2024 года в Украине будет теплой и влажной. Ожидается период потепления, но будет много дождей. Возможен мокрый снег и заморозки.

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