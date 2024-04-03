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Задержка помощи Украине от США имеет последствия на поле боя, - Столтенберг

Брюссель, Среда 03 апреля 2024 18:15
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Задержка помощи Украине от США имеет последствия на поле боя, - Столтенберг Фото: Йенс Столтенберг, генсек НАТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Промедление Конгресса Соединенных Штатов Америки в вопросе помощи Украине прямо влияет на ситуацию на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

По его словам, каждый день промедления с решением об отправке помощи Украине "имеет последствия на поле боя".

Генсек добавил, что Украина вынуждена ограничивать использование боеприпасов и поэтому "с трудом поспевает за россиянами".

Как добавил Столтенберг, Россия начинает "превосходить Украину", а союзники несут ответственность за принятие решений насчет помощи. Поэтому США "срочно" должны принять одно из них.

Помощь Украине от США

Напомним, Украина уже несколько месяцев практически не получает новое вооружение от США. Это связано с тем, что Конгресс не может выделить для этого финансирование.

Недавно Сенат США принял законопроект, который предусматривает около 60 млрд долларов на помощь Украине. Но документ "застрял" в Палате представителей. Причиной этому является позиция спикера Майка Джонсона.

Республиканец Джонсон хочет, чтобы помощь Украине передавали в кредит, а не на безвозмездной основе. Поэтому он вместе с республиканцами готовит альтернативный законопроект.

Демократы в обеих палатах уже заявили о том, что они могут поддержать такую инициативу.

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