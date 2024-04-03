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Ждать ли повышения тарифов на свет, газ и воду: ответ НКРЭКУ

Украина, Среда 03 апреля 2024 14:04
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Ждать ли повышения тарифов на свет, газ и воду: ответ НКРЭКУ Фото: тарифы пока повышать не будут (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) не собирается в ближайшее время принимать решения о повышении тарифов.

Об этом говорится ответе НКРЭКУ на запрос РБК-Украина.

"НКРЭКУ подготовка инициатив по изменению тарифов на природный газ, электрическую энергию и централизованное водоснабжение и водоотвод не проводится", - говорится в ответе регулятора.

Тарифы на коммуналку

Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, но не касается электроэнергии и холодной воды.

Последний Меморандум с МВФ допускает постепенное повышение коммунальных тарифов для населения во время войны и после ее окончания.

Как отмечается в Меморандуме, стабилизация системы "в конечном итоге потребует постепенного повышения тарифов на газ и электроэнергию с целью возмещения расходов (особенно после того, как война закончится), с выделением адекватных и целевых ресурсов для уязвимых домохозяйств".

По прогнозу НБУ, мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение может быть отменен только в 2025 году. Это произойдет после отмены военного положения.

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