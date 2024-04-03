В странах ЕС заморозили более 240 млрд евро российских активов, - еврокомиссар

В европейских странах заморожено более 240 млрд евро частных и государственных активов России. Евросоюз работает над механизмом использования средств для возмещения ущерба, нанесенного Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление еврокомиссара по юстиции Дидье Рейндерса во время выступления на конференции "Восстановление справедливости для Украины" в Гааге.

Он отметил, что ЕС продолжает работать над тем, чтобы замороженные российские активы были направлены на возмещение ущерба Украине, который нанесла Россия. По его словам, дискуссии по этому вопросу продолжаются, в частности, как по частным, так и по государственным активам РФ.

Как сказал еврокомиссар, в странах Европы заморожено 37 млрд евро частных активов россиян и около 200-208 млрд евро государственных активов России.

Также он ожидает, что будет принято решение об использовании поступлений от обездвиженных российских активов. Речь идет о 2-3 млрд евро в год.