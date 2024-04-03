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В странах ЕС заморозили более 240 млрд евро российских активов, - еврокомиссар

Гаага, Среда 03 апреля 2024 10:26
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В странах ЕС заморозили более 240 млрд евро российских активов, - еврокомиссар Фото: еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В европейских странах заморожено более 240 млрд евро частных и государственных активов России. Евросоюз работает над механизмом использования средств для возмещения ущерба, нанесенного Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление еврокомиссара по юстиции Дидье Рейндерса во время выступления на конференции "Восстановление справедливости для Украины" в Гааге.

Он отметил, что ЕС продолжает работать над тем, чтобы замороженные российские активы были направлены на возмещение ущерба Украине, который нанесла Россия. По его словам, дискуссии по этому вопросу продолжаются, в частности, как по частным, так и по государственным активам РФ.

Как сказал еврокомиссар, в странах Европы заморожено 37 млрд евро частных активов россиян и около 200-208 млрд евро государственных активов России.

Также он ожидает, что будет принято решение об использовании поступлений от обездвиженных российских активов. Речь идет о 2-3 млрд евро в год.

Что этому предшествовало

Напомним, во вторник, 2 апреля, официально заработал Международный реестр ущерба. У "Дії" появилась возможность подать заявку об уничтоженной недвижимости.

Главный офис находится в Гааге, а в Киеве 22 марта открыли сателлитный офис Реестра.

Также в Гааге состоялась конференция "Восстановление справедливости для Украины". По итогам была принята декларация об идее создания спецтрибунала для России за преступления, совершенные против Украины во время захватнической войны. Документ поддержали 44 страны.

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