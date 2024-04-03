НБУ снизил официальный курс доллара после резкого роста

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после резкого роста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 4 апреля 2024 года установлен на таком уровне: 39,1953 гривен за 1 доллар (-0,1283 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 42,2643 гривен за 1 евро (-0,0125 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 17 копеек до 39,15-39,17 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс вырос на 5 копеек до 39,55 грн/доллар.

Валютная либерализация

Как заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук Национальный банк Украины следует Дорожной карте смягчения валютных ограничений, принятой в прошлом году.

"НБУ уже реализовал большую часть мер первого этапа Дорожной карты смягчения валютных ограничений. Предпосылки для перехода ко второму этапу еще формируются", - сказал Николайчук.

Он также добавил, что "смягчение ограничений и ощутимое снижение учетной ставки за последние 9 месяцев поддерживают восстановление экономики".