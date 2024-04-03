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Зеленский: Россия готовит на 1 июня мобилизацию 300 тысяч военных

Среда 03 апреля 2024 14:49
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Зеленский: Россия готовит на 1 июня мобилизацию 300 тысяч военных Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация планирует на 1 июня мобилизовать дополнительно 300 тысяч военнослужащих.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с его финским коллегой Александром Стуббом, передает корреспондент РБК-Украина.

"Полмиллиона нам не нужно. Соответствующее количество, которое не было на фронте - они на фронте будут. Что касается отдельного количества, сколько будет мобилизовано - пока не готов сказать. Могу сказать, что Россия на 1 июня готовит мобилизацию дополнительно 300 тысяч военных", - заявил президент.

Мобилизация в России

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 2 апреля, украинские воины ликвидировали еще 710 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 444 370 военных.

Как рассказывала разведка Британии, страна-террорист набирает ежемесячно в армию около 30 тысяч новых солдат. Это позволяет ей продолжать вести захватническую войну против Украины.

В конце марта диктатор Владимир Путин также подписал указ о весеннем призыве в армию РФ. Планируется набрать 150 тысяч солдат.

Между тем, как считает разведка, теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл" под Москвой кремлевский режим будет использовать для усиления мобилизации.

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