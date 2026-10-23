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Громоотвод для Зеленского. Что сделал Корецкий за 100 дней в Кабмине и кто им недоволен

08:23 23.10.2026 Пт
9 мин
aimg Милан Лелич
Громоотвод для Зеленского. Что сделал Корецкий за 100 дней в Кабмине и кто им недоволен Президент Владимир Зеленский и премьер Сергей Корецкий (фото: коллаж РБК-Украина)
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Первые 100 дней Кабмина Сергея Корецкого пришлись на период жесткой, даже по украинским меркам, турбулентности. Новый премьер регулярно озвучивает непопулярные решения, но сохраняет с президентом нормальные отношения. 

О том, чем стиль работы Корецкого отличается от Юлии Свириденко, как его оценивают в Верховной Раде и на Банковой и все ли гладко внутри самого правительства – читайте в материале журналиста РБК-Украина Милана Лелича.

Главное:

  • Жесткий стиль: Сергей Корецкий управляет Кабмином без "игры в политику", сфокусирован на KPI, сроках и решении прикладных проблем.
  • Роль "громоотвода": У премьера нормальные отношения с Владимиром Зеленским, но именно на Корецкого ложится негатив от озвучивания непопулярных и сложных решений.
  • Бюджетный кризис и депутаты: Правительству пришлось урезать некритичные расходы из-за дыр в бюджете, что вызвало напряжение с парламентом и мэрами.
  • Тест зимой: В Кабмине сохраняется дистанция между "старыми" и "новыми" министрами, а главный экзамен для правительства – будущая зима.

"Он не боится озвучивать сложные решения", – так сразу несколько собеседников РБК-Украина во власти охарактеризовали первые 100 дней правительства Сергея Корецкого.

Еще одна ремарка – "он не играет в политику". Действительно, в обычных условиях первые 100 дней работы любого Кабмина еще заранее были поводом для многочисленных экспертных рассуждений на тему "что получается, что не получается, кто против кого в новом правительстве, что у премьера с президентом" и так далее.

Сейчас же стодневка Кабмина оказалась в глубокой тени геополитических маневров Дональда Трампа и непрекращающихся обстрелов Киева и других тыловых городов.

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Но в свое время смена Юлии Свириденко в премьерском кресле на Сергея Корецкого спровоцировала неслабый политический кризис с уличными протестами – из-за того, что в новом Кабмине не оказалось места Михаилу Федорову.

Громоотвод для Зеленского. Что сделал Корецкий за 100 дней в Кабмине и кто им недоволен
Сергей Корецкий с министрами и членами СНБО (фото: t.me/Koretskyi_official)

Версия о том, что увольнение Федорова и было главной идеей всей летней перезагрузке Кабмина, ходит в политических кругах, особенно среди симпатиков экс-министра. Но убедительных ее доказательств РБК-Украина не нашло.

Потому вопрос стоит так: был ли смысл в самой замене премьера, какая-то добавочная стоимость?

Новый стиль

"Однозначно хорошо, что мы к такой зиме подошли с Корецким, а не с Юлей. Он может, например, сказать президенту, что на какие-то идеи просто денег не хватит", – говорит РБК-Украина один из видных членов президентской команды.

Смену стиля управления отмечают и другие собеседники в окружении Зеленского. "Раньше была куча микроменеджмента, по любому вопросу, чтобы перенести ответственность на президента – "надо совещание провести", вот это все. Сейчас на Ставке проговариваются важные вещи, которые он дальше спокойно реализует, докладывает о промежуточных результатах", – говорит изданию один из них.

Со стороны заметно, что премьер как минимум пытается решать прикладные задачи, которые в текущих условиях российских атак возникают нон-стоп. Например, потребовал прекратить абсурдную практику перекрытия столичного метро через Днепр в случае любой воздушной тревоги, вне зависимости от уровня угрозы. Или решить проблему бесконечных эвакуаций из поездов, из-за которых четырехчасовая поездка могла затянуться часов на 18.

По словам одного из собеседников РБК-Украина, Корецкий впервые смог свести всевозможные международные обязательства, которые за последние четыре года взяла на себя Украина перед западными институциями, в одну матрицу.

В любом случае, имеющихся ресурсов правительству не хватает для реализации даже рациональных планов. К примеру, создание фонда страхования для пострадавшего бизнеса. Поддержка предпринимателей, чьи склады, магазины или фабрики разрушены российскими обстрелами – несомненно здравая идея. Но с одной стороны, есть абсолютно приоритетные задачи вроде закупок оружия или выплат военным, с другой – едва ли народные депутаты захотят идти навстречу, поднимая НДС, как это предлагают в Кабмине.

"Среди депутатов разные мнения про него. Кто-то высоко оценивает, другие не очень. Многим не нравится, что он так депутатов критикует. С другой стороны, он с нами время проводит, и не 15 минут, а потом убежал, а сидит, выслушивает все", – говорит собеседник издания в "Слуге народа".

Действительно, именно на депутатов возложена львиная часть миссии по получению европейских денег, для закрытия огромных бюджетных дыр. То, насколько внезапно эти дыры обнаружились, породило в депутатском корпусе ряд конспирологических теорий.

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Например, о том, что на самом деле деньги есть, ведь совсем же недавно Свириденко говорила, что все хорошо, и даже раздавала гражданам различные "нацкэшбеки".

Решение правительства остановить некритичные госраходы из-за нехватки денег, что сразу же восприняло в штыки местное самоуправление, получило альтернативное объяснение. Мол, деньги на самом деле есть, но в ручном режиме гораздо легче управлять мэрами – кому давать деньги, а кому блокировать. Впрочем, на днях Корецкий объявил, что после ряда решений Рады ситуация с бюджетом улучшилась, выплаты на места начали восстанавливать.

"С мэрами у него хороший диалог, жестко так. Думаю, с ними все семь лет никто так не разговаривал. В целом, на фоне нашей привычной, "позитивной" коммуникации у него другой подход, это видно. С другой стороны, на людей это не сильно влияет, потому что напрямую с народом у Корецкого коммуникации мало", – говорит собеседник издания в президентской команде.

Отношения с Зеленским и министрами

Впрочем, в текущей системе власти судьбу любого премьера определяют не его отношения с депутатами, а его отношения с президентом Зеленским.

Громоотвод для Зеленского. Что сделал Корецкий за 100 дней в Кабмине и кто им недоволен
Сергей Корецкий и Владимир Зеленский (фото: t.me/Koretskyi_official)

Различные собеседники РБК-Украина описывают их как вполне "нормальные", хотя, очевидно, без претензий не обходится. Да и сам Корецкий, как говорят, поначалу был несколько обескуражен масштабом проблем, с которыми ему пришлось столкнуться. Тем более, как раз с начала его каденции Россия принялась как никогда системно уничтожать украинскую экономику как таковую, не только логистику и энергетику.

"Президенту иногда не нравится, что Корецкий публично озвучивает плохие вещи. С другой стороны, он наверняка понимает, что уж лучше пусть премьер будет их озвучивать, чем он сам. По сути, как громоотвод", – говорит информированный источник издания.

Яркий пример – история с изменениями правил бронирования. За последние годы любые вопросы, касающиеся мобилизации, стали крайне токсичными, политики и чиновники обычно бегут от них как от огня. В данном случае предложение уменьшить количество забронированных, в том числе в сфере ОПК, вызвало крайне резкую реакцию со стороны бизнеса.

"Очень удобно создавать ажиотаж и быть великим борцом "за все хорошее, против всего плохого". Нет никакой политики. Есть выживание страны", – объяснил необходимость этого решения Корецкий в интервью BBC.

А вот внутри самого правительства, признают собеседники РБК-Украина, ситуация чуть более сложная. В нынешнем Кабмине есть как министры-"ветераны", пережившие уже не одного премьера, так и "младоминистры", которые пришли в правительство вместе с самим Корецким.

В частности, "молодые" министры ставят в упрек премьеру, что он слишком "сухой", не проявляет эмпатии, не входит в обстоятельства, постоянно говорит о KPI и сроках и так далее.

"Да, Корецкий не играет в аппаратные игры, не приближает к себе людей. У него есть министр экономики (Александр Кравченко, - ред.) и Константин Марьевич (госсекретарь Кабмина, - ред.). Вот это два человека, которые "его", остальные для него чужестранцы. Но он к ним ровно, одинаково ровно относится", – говорит изданию собеседник в окружении Зеленского.

В политических кругах РБК-Украина слышало о том, что "старые" министры, в свою очередь, не до конца воспринимают Корецкого как своего руководителя, некоторые из них больше "любят" экс-премьера, ныне – первого вице-премьера и министра энергетики Дениса Шмыгаля.

"Шмыгаль для них более понятный, они с ним провели больше времени, плюс он более эмпатичный, он может выслушать, попить с ними чай-кофе – то, чего нет у премьера. Но Шмыгаль играет исключительно "в Корецкого", он за этим внимательно следит, чтобы не дай бог, не стать каким-то альтернативным центром притяжения", – опровергает слухи информированный источник издания.

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Несмотря на то, что нынешний Кабмин сформировался уже в условиях неслабой турбулентности, настоящие испытания – зима в условиях российских обстрелов – у него еще впереди. Это, конечно, порождает среди министров некоторые опасения и за собственное будущее.

Громоотвод для Зеленского. Что сделал Корецкий за 100 дней в Кабмине и кто им недоволен
Сергей Корецкий на встрече с нардепами (фото: t.me/Koretskyi_official)

"В Кабмине говорят, что весной на них могут все повесить, и потом отправить в отставку. С другой стороны, президент может и не захотеть этого делать", – заключает собеседник РБК-Украина в команде Зеленского.

Вопросы-ответы

– Как собеседники РБК-Украина характеризуют первые 100 дней работы Сергея Корецкого?

Его характеризуют как руководителя, который "не боится озвучивать сложные решения" и "не играет в политику", отдавая предпочтение прикладным задачам, KPI и четким срокам.

– Какие отношения между премьером Корецким и президентом Зеленским?

Отношения описывают как "нормальные". При этом Корецкий фактически выступает в роли "громоотвода", взяв на себя публичное озвучивание непопулярных и плохих новостей.

– Почему у правительства возникло напряжение с депутатами и местным самоуправлением?

Из-за внезапно обнаруженных бюджетных дыр Кабмин остановил некритичные гостраты, что мэры и часть депутатов восприняли в штыки, хотя позже Корецкий объявил о восстановлении выплат на места.

– Какая настроения внутри самого Кабмина?

В правительстве есть некоторое напряжение: "молодые" министры критикуют Корецкого за отсутствие эмпатии, а "старые" больше симпатизируют Денису Шмыгалю. Существуют опасения, что уже весной Кабмин могут отправить в отставку.

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