ua en ru
Ср, 03 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Путин никогда не сможет покорить Украину и захватить Киев, - Блинкен

Париж, Среда 03 апреля 2024 09:42
UA EN RU
Путин никогда не сможет покорить Украину и захватить Киев, - Блинкен Фото: государственный секретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российский диктатор Владимир Путин никогда не сможет завоевать Украину, а Киев не попадет в руки России.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

На вопрос о том, в состоянии ли США пообещать, что Киев никогда не попадет в руки России, Блинкен сказал: "Я убежден, что мы уже это сделали. Другими словами этого не происходит, этого никогда не произойдет".

Госсекретарь США подтвердил, что в начале полномасштабного вторжения в Вашингтоне допускали вероятность "падения" Киева. Однако теперь США уверены, что этого не произойдет.

"Но благодаря невероятному сопротивлению украинского народа, а также благодаря поддержке, которую Украине оказывают США, Франция и другие страны, желание Путина завоевать всю страну, стереть ее с карты мира, сделать частью Большая Россия не сбылось и не сбудется", - заявил он.

Что этому предшествовало

Напомним, 13 февраля Сенат США одобрил законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня на 95 млрд долларов. В частности, для Украины предусмотрено более 60 млрд долларов.

Для того, чтобы законопроект вступил в силу, его должен одобрить Палата представителей США и подписать президент Джо Байден.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил против такой инициативы. Он не выносит законопроект на рассмотрение нижней палаты Конгресса. В свою очередь президент Джо Байден призвал Палату представителей срочно одобрить законопроект.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Киев Соединенные Штаты Америки Энтони Блинкен Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Десятки единиц техники и 700 оккупантов: обновленные потери России в войне
Десятки единиц техники и 700 оккупантов: обновленные потери России в войне
DAILY
Депортации и репрессии. Как Россия проводит этнические чистки украинцев в оккупации
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Депортации и репрессии. Как Россия проводит этнические чистки украинцев в оккупации