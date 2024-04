Самое мощное за 25 лет. Что известно о последствиях землетрясения на Тайване

По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 7,4 балла на Тайване произошло в 07:58 утра по местному времени (в Японии его оценили в 7,7 балла) в 18 км южнее города Хуалянь на глубине 34,8 километра. За землетрясением последовал ряд сильных подземных толчков.

И хотя землетрясение было неглубоким, его ощутили на всем Тайване, а также в некоторых частях материкового Китая и Японии. Китайские государственные СМИ сообщили, что подземные толчки произошли в провинции Фуцзянь на юго-востоке страны.

Фото: во время землетрясения толчки ощутил весь Тайвань (Getty Images)

"Землетрясение началось близко к суше, на малой глубине. Оно ощущалось на всем Тайване и соседних островах и является самым сильным за 25 лет (со времени землетрясения магнитудой 7,6 в сентябре 1999 года, жертвами которого стали около 2,4 тысячи человек)", - заявил директор Центра сейсмологии Центрального метеорологического управления Тайбэя Ву Чиен-фу.

CNN обращает внимание на эпицентр землетрясения, которое было в районе города Хуалянь, расположенного в повете с аналогичным названием, находившейся на восточном побережье Тайваня. Это самый большой округ страны по площади, но из-за горного рельефа имеет одно из самых низких значений численности населения (население округа составляет около 300 000 человек, из которых около 100 000 в центре - городе Хуалянь).

Фото: на Тайване десятки зданий разрушены, более сотни повреждены (Getty Images)

Большинство населения проживает в долине Хуадун, которая тянется с севера на юг, зажата между Центральным и Хайаньским горными хребтами. Благодаря сельскому уездному характеру, Хуалянь привлекает многих посетителей своей природной средой, которая включает ущелье Тароко, скалу Циншуй и пляж Цисинтан.

В общем Хуалянь - это самое известное и популярное туристическое направление Тайваня. Он известен как "Самый приветливый город № 2 на Земле" по версии Booking.com в 2023 году, и является единственным азиатским городом в этом списке. В нем расположен Национальный парк Тароко, куда ежегодно приезжает немало посетителей.

По данным Национального пожарного агентства Тайваня NFA, мощные подземные толчки, всколыхнувшие остров, повредили 125 зданий. Власти подсчитали, что обрушилось по меньшей мере 26 зданий, более половины из которых находятся в Хуаляне. В этом округе пятиэтажный дом получил значительные повреждения.

Фото этого здания разлетелось сегодня по ряду страниц газет, а также в сети. Первый этаж рухнул, а остальные наклонились под углом 45 градусов.

