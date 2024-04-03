Зеленский ответил на реакцию Запада на удары по НПЗ: пусть приедут в Харьков и посмотрят

Международные организации могут осуждать удары по российским территориям после того, как они приедут в Харьков и посмотрят, как живут люди без света без воды.

На совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александр Стуббом Зеленский поблагодарил "разные международные организации, которые постоянно что-то осуждают".

"И это важно, что они действительно осуждают и фокусируются на ударах по Украине. Также некоторые поднимают вопросы по ударам по НПЗ (на территории РФ - ред.), на временно оккупированных территориях, где есть инфраструктурные объекты, так и на военных аэродромах РФ и на захваченных украинских", - сказал он.

Президент заявил, что этим организациям можно ответить просто.

"Мне кажется, для того чтобы в конце концов понять как выжить в Харькове, как людям жить без света без воды. Надо, наверное, людям приезжать, смотреть, а потом что-то осуждать или нет. Россия кроме силы ничего не понимает", - сказал Зеленский.

Реакция на удары по объектам на территории России

Напомним, в ООН осудили удар украинских дронов по заводу по производству "Шахедов" в российском Татарстане 2 апреля. Чиновники назвали предприятие, работающее на ВПК "гражданской инфраструктурой".

В конце марта издание Financial Times сообщило, что США призвали Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. Вашингтон опасается, что удары по российским НПЗ могут привести к росту мировых цен на нефть и бензин.

Однако после этого удары по российским НПЗ продолжились. В частности, 2 апреля Украина нанесла масштабный удар по территории России с помощью дронов. В Татарстане поврежден третий по величине российский НПЗ и производство "Шахедов".