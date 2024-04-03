Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Україна і Фінляндія підписали безпекову угоду, ZARA відкрилася у Києві, а Тайвань сколихнув найпотужніший за 25 років землетрус.

РБК-Україна зібрало новини, на які слід звернути увагу сьогодні.

Війна

ГУР готується знищити Кримський міст

Високопосадовці ГУР МО повідомили The Guardian, що готується третя атака на Кримський міст, яка відбудеться в першій половині 2024 року. Розвідники вважають, що зможуть вивести міст з ладу найближчим часом.

Росія мобілізує ще 300 тисяч

Російська влада на червень готується мобілізувати на війну проти України ще 300 тисяч військових. Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній прес-конференції із президентом Фінляндії у Києві.

"Можу сказати, що на 1 червня Росія готує мобілізацію 300 тисяч додаткових військових", - повідомив глава держави.

F-16

Дві передові групи вже відточують свої навички на літаках F-16. Йдеться про ті, які знаходяться в Данії та США, повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш. Також ще одна група продовжує своє навчання, перемістилася з Великої Британії у Францію, де вони вже літають, освоюють легкомоторні літаки.

Атака на Татарстан

В ООН засудили атаку українських дронів на Татарстан, де вразили завод зі збірки "Шахедів". Там зазначили, що вони проти атаки на "цивільну інфраструктуру". На це відреагував президент Володимир Зеленський, він закликав організації спочатку приїхати в Харків, який живе фактично без світла та води через російські атаки, а потім робити висновки.

Затримка з допомогою від США

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що затримка США з рішенням про допомогу Україні вже впливає на поле бою. За його словами, Україна змушена обмежувати використання боєприпасів, а тому "ледве встигає за росіянами".

Україна

Політика

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся у Таллінні із президентом Естонії Аларом Карісом. Очільник українського уряду зазначив, що Україна потребує більше зброї, аби вигнати Росію з усіх наших земель. Сторони також обговорили євроінтеграційні та євроатлантичні прагнення України.

Кулеба обговорив із союзниками поставки Patriot

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який перебуває з візитом в Брюсселі, зустрівся главами МЗС Польщі та Іспанії Радославом Сікорським і Хосе Мануель Альбаресом. Він закликав передати більше систем ППО Patriot, оскільки нині Україна є єдиною країною у світі, яка захищається від балістичних ракет.

Угода з Фінляндією та новий пакет

Президенти Фінляндії і України Александр Стубб і Володимир Зеленський у Києві підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку протягом 10 років.

Фінляндія зобов'язалася надавати Україні довгострокову військову, політичну та фінансову підтримку, а також гуманітарну допомогу та підтримку у сфері цивільного захисту з такою ж динамікою, як і з початку повномасштабної війни, стільки, скільки це буде потрібно.

Окрім цього, Гельсінкі допомагатимуть Україні відбудовувати енергетичний сектор, оцінювати екологічні збитки, посилювати захист кордону й критичної інфраструктури, а також лікувати українських військових.

Також Фінляндія оголосила про 23-й пакет допомоги Україні на суму 188 млн євро, куди увійшли системи ППО та боєприпаси.

Харків

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов прокоментував російські погрози повторним наступом на Харків. За його словами, в Харкові та області щодня працюють над посиленням обороноздатності.

Тарифи

Тарифи на світло, газ та воду поки що не підвищуватимуть. Про це повідомила Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), на запит РБК-Україна.

Повернення ZARA

Іспанська Inditex відновила роботу в Україні. ZARA, Pull&Bear і Bershka та інші вже сьогодні відкрилися у кількох ТРЦ Києва.

Курс

Долар подешевшав після різкого зростання. Офіційний курс на 4 квітня 2024 року встановлено Нацбанком на такому рівні: 39,1953 грн за 1 долар (-0,1283 грн).

Погода

Завтра, 4 квітня буде найхолодніший день з найближчої перспективи. У північних та західних областях України вдень температура повітря не перевищуватиме +6 +11 градусів.

Світ

Заморожені активи РФ

Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс повідомив, що в країнах Європи заморожено 37 млрд євро приватних активів росіян та близько 200-208 млрд євро державних активів Росії.

Зустрічі глав МЗС країн НАТО

У Брюсселі пройшла зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО. На полях якої генсек Єнс Столтенберг висловився про ідею передати "Рамштайн" під контроль Альянсу, прокоментував заяви про можливий новий наступ РФ, а також вказав на необхідність зміни динаміки підтримки України.

Крім того, за словами Столтенберга, в НАТО домовились про посилення ролі Альянсу в координації допомоги Україні.

Трибунал для РФ

У Гаазі 44 країни підтримали створення трибуналу для РФ за злочини проти України. Серед них: країни-члени ЄС, Канада, Грузія, Японія, Молдова, Нова Зеландія, Велика Британія, США. Відповідну декларацію було ухвалено за підсумками конференції "Відновлення справедливості для України".

Тайвань

На Тайвані стався найпотужніший землетрус за 25 років, який спричинив масштабні руйнування. Поштовхи відчула вся острівна країна, через стихійне лихо постраждали майже 1000 людей, а кількість жертв зросла до близько десяти. Про наслідки землетрусу для країни - РБК-Україна писало в матеріалі.

США

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський диктатор Володимир Путін ніколи не зможе підкорити Україну, а Київ не потрапить до рук Росії.

Польща

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на слова Олександра Лукашенка, який заявив, що Білорусь готується до війни: "Нехай спробує. Подивимося, хто виграє".

Франція

WSJ дізналося, що у лютому президент Франції Емануель Макрон провів конфіденційну розмову з президентом США Джо Байденом і канцлером Німеччини Олафом Шольцом, аби переконати їх змінити стратегію Заходу щодо війни в Україні.

Данія

Данія працює над новим пакетом військової допомоги, який має посилити оборону України.

Австрія

Австрія виділяє 21,5 млн євро із закордонного фонду катастроф на гуманітарну допомогу в різних куточках світу. 2 млн євро нададуть на гуманітарні проєкти в Україні.

Британія

Британія домовилася з приватним підприємством Defence Equipment & Support про ремонт партії допомоги для розмінування, яку планується передати Україні.

Кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО підтримують 28 країн

Видання NOS з посиланням на джерела повідомляє, що 28 із 32 країн-членів НАТО підтримують кандидатуру прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду генсека Альянсу.

Водночас в польському МЗС заявили, що підтримають на посаду генсека НАТО лише представника Східної Європи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.