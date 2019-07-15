ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Винуватцем смертельної ДТП в Полтавській області виявився глава "Слуги народу" в регіоні

Новини » Надзвичайні події    15.07.2019 - 01:20
Винуватцем смертельної ДТП в Полтавській області виявився глава "Слуги народу" в регіоні
Фото: ДТП в Полтавській обл. (npu.gov.ua)

Олексій Сердюков сам зізнався в тому, що скоїв аварію

Аварію в Полтавській області, внаслідок якої загинула жінка, влаштував Олексій Сердюков, який є підприємцем, а також головою регіональної організації партії "Слуга народу". Як передає РБК-Україна, про свою провину в доконаним сам Сердюков написав на своїй сторінці в Facebook.

Аварія сталася ще в суботу, 13 липня, однак і поліція, і Сердюков повідомили про це на наступний день.

"Я пішов на обгін і під час обгону у мене провалилася передача і я не зміг закінчити маневр. Праворуч був автомобіль, я спробував з'їхати на узбіччя, але було пізно. Це все не знімає з мене відповідальність", - написав Сердюков.

За даними поліції, ДТП сталася в результаті виїзду автомобіля Toyota Corolla на зустрічну смугу, де він зіткнувся з "ВАЗ-21099". В результаті зіткнення постраждали водій та пасажирка Toyota, а також 3 особи, які перебували у "ВАЗі". Всі постраждалі були госпіталізовані. Автомобіль ВАЗ згорів на місці.

"На жаль, через кілька годин у реанімації померла пасажирка "ВАЗа". Її малолітня дочка зараз у важкому стані в реанімації. Також у важкому стані водій "ВАЗ -21099", - відзначили в поліції області.

Як написав сам Сердюков, у нього перелом тазу, а його пасажирка у важкому стані.

За інформацією порталу "Полтавщина", в автомобілі Toyota Corolla була Олена Пашетних (Кузіна), екс-журналістка "Громадського", яка також вела відеопроекти для різних організацій. Олексій Сердюков, за інформацією місцевих ЗМІ, займався передвиборною кампанією кандидата в народні депутати від партії "Слуга народу" Дмитра Нальотова.

Сердюков висловив співчуття постраждалим і пообіцяв взяти на себе всі витрати, пов'язані з їх лікуванням.

 

Диканський район, перед поворотом на Сорочин Яр. ДТП. Зіткнулись два легковики: Тойота та ВАЗ-21099. Тойота загорілася. Загасили. Попередньо, четверо травмованих. На місці працює поліція.

Опубліковано Підслухано у Полтаві Субота, 13 липня 2019 р.

Нагадаємо, в неділю в Запорізькій області сталася аварія за участю кортежу президента України Володимира Зеленського. Аварія сталася в момент, коли кортеж пішов на обгін колони автобусів з дітьми, що їхали на відпочинок.

Кортеж Зеленського потрапив у ДТП Відкрито справу по ДТП за участю неповнолітніх в Миколаївській області
Новини України ДТПаварияСлуга народа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся