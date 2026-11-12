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В Москве закрыли все аэропорты, в сети пишут о рекордном "налете" дронов

23:10 12.11.2026 Чт
2 мин
aimg Сергей Козачук
В Москве закрыли все аэропорты, в сети пишут о рекордном "налете" дронов Фото: аэропорт Внуково (facebook.com/seoshnik)
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Вечером 12 ноября Москву атаковало рекордное количество беспилотников. Из-за массированного налета в столице РФ закрыли все четыре аэропорта, что привело к задержкам рейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание MSK1.RU.

В сети появилась информация, что российская столица подверглась рекордной по количеству дронов атаки.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что менее чем через час силы ПВО якобы сбили 46 беспилотников, летевших в сторону города.

Впоследствии общее количество якобы уничтоженных дронов возросло до 51, а в Подмосковье объявили режим беспилотной опасности.

На фоне атаки дронов в Москве ограничили работу всех четырех главных аэропортов - Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковского.

Первым на особый режим работы перешел аэропорт Внуково, а затем аналогичные ограничения ввели и в других.

Согласно данным онлайн-табло, в аэропортах начались задержки самолетов.

Самая сложная ситуация наблюдается во Внуково, где на прилет задерживается около десятка рейсов, из-за чего на табло образовалась сплошная полоса опозданий.

В Шереметьево фиксируют задержки около двух десятков самолетов, преимущественно на прилет, однако большинство рейсов выполняется по расписанию.

В то же время в Домодедово наблюдаются лишь единичные опоздания, а в аэропорту Жуковский проблем с расписанием пока нет.

Напомним, что подобные сбои в работе российской авиации из-за налетов беспилотников фиксируются уже не впервые.

В частности, вечером 2 ноября атака дронов парализовала все четыре аэропорта Москвы, а два из них тогда полностью закрыли на прием и вылет самолетов.

Тогда российское ПВО якобы сбило 46 БПЛА за несколько часов.

Еще более масштабный коллапс произошел в конце октября.

Тогда 29 октября в России задержали или отменили более 460 авиарейсов из-за рекордной атаки беспилотников, последствия которой одновременно ощутили на себе аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга.

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