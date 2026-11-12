В Москве закрыли все аэропорты, в сети пишут о рекордном "налете" дронов

Вечером 12 ноября Москву атаковало рекордное количество беспилотников. Из-за массированного налета в столице РФ закрыли все четыре аэропорта, что привело к задержкам рейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание MSK1.RU.

В сети появилась информация, что российская столица подверглась рекордной по количеству дронов атаки.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что менее чем через час силы ПВО якобы сбили 46 беспилотников, летевших в сторону города.

Впоследствии общее количество якобы уничтоженных дронов возросло до 51, а в Подмосковье объявили режим беспилотной опасности.

На фоне атаки дронов в Москве ограничили работу всех четырех главных аэропортов - Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковского.

Первым на особый режим работы перешел аэропорт Внуково, а затем аналогичные ограничения ввели и в других.

Согласно данным онлайн-табло, в аэропортах начались задержки самолетов.

Самая сложная ситуация наблюдается во Внуково, где на прилет задерживается около десятка рейсов, из-за чего на табло образовалась сплошная полоса опозданий.

В Шереметьево фиксируют задержки около двух десятков самолетов, преимущественно на прилет, однако большинство рейсов выполняется по расписанию.

В то же время в Домодедово наблюдаются лишь единичные опоздания, а в аэропорту Жуковский проблем с расписанием пока нет.