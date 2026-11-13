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Обменники снизили курс доллара и евро: обновленные данные на 13 ноября

09:50 13.11.2026 Пт
2 мин
aimg Анастасия Мацепа
Обменники снизили курс доллара и евро: обновленные данные на 13 ноября Фото: банки и обменники обновили курсы иностранных валют (РБК-Украина)
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В пятницу, 13 ноября, курсы доллара и евро в украинских банках и обменниках несколько изменились. В частности, американская валюта в пунктах обмена подешевела, как и евро. В банках цена иностранных валют зависит от учреждения и метода расчета.

Какую стоимость валюты установили банки и обменники на 13 ноября, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют в обменниках

По данным Minfin, по состоянию на утро пятницы, 13 ноября, доллар в обменниках покупают по 46,03 гривны (-3 коп.), а продают – по 46,23 гривны (без изменений).

Евро в пунктах обмена сегодня покупают по 51,10 грн (-11 коп), а продают – по 51,45 грн (-10 коп).

Обменники снизили курс доллара и евро: обновленные данные на 13 ноября
Фото: курс валют в обменниках (инфографика РБК-Украина)

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Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках составляет 45,23 гривны (-6 коп.) для покупки валюты и 45,97 гривны (без изменений) для ее продажи.

Евро банки покупают в среднем по 50,17 грн (-16 коп), а продают – по 51,17 грн (-7 коп).

Обменники снизили курс доллара и евро: обновленные данные на 13 ноября
Фото: курс валют в банках (инфографика РБК-Украина)

ПриватБанк продает доллары в отделениях по 45,95 гривны (без изменений), а картой – по 45,87 гривны (без изменений). Евро в отделениях банка можно купить по 51,30 гривны (-15 коп), а картой – по 51,02 гривны (-26 коп).

Ощадбанк в приложении продает доллары по 45,90 гривны (без изменений), а картой – по 46,05 гривны (+5 коп). Евро в ''Мобильном Ощаде'' можно купить по 51,25 гривны (-15 коп), а картой – по 51,40 гривны (-20 коп).

''ПУМБ'' продает доллары в кассах по 45,90 гривны (-10 коп), а по коммерческому курсу – по 45,90 гривны (+10 коп). Евро в отделениях банка можно купить по 51,10 грн (-40 коп).

Monobank сегодня продает доллары по 45,86 грн (без изменений), а евро – по 51,01 грн (-16 коп).

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