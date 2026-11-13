Глава МВД призвал Раду повысить штрафы за превышение скорости
Министр внутренних дел Украины Иван Выговский призвал Верховную Раду повысить штрафы за превышение скорости.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Выговского в Верховной Раде в час вопросов к правительству.
Министр назвал странным, что сейчас штраф равняется двум чашкам кофе, и назвал эту сумму неэффективной.
"Я в очередной раз прошу вас не откладывать вопрос безопасности на дорогах. К сожалению, два месяца назад из-за нехватки одного голоса штраф за превышение скорости так и остался на уровне стоимости двух-трех чашек кофе", - подчеркнул Выговский.
Напомним, в сентябре Верховная Рада Украины провалила законопроект №15348, предусматривающий значительное увеличение штрафов для водителей за превышение скорости.
Законопроект получил 225 голосов за необходимые 226.
Документ предусматривает штрафы от 680 гривен до 17 тысяч гривен за превышение скорости:
- свыше 20 км/ч - 680 гривен;
- свыше 40 км/ч - 2040 гривен;
- свыше 60 км/ч - 2720 гривен;
- свыше 80 км/ч - 3400 гривен;
- пять и более нарушений в течение года - 17 000 гривен
Министр внутренних дел Украины Иван Выговский подчеркнул, что именно превышение скорости является главной причиной ДТП с погибшими и пострадавшими.
Только за последние месяцы произошло несколько резонансных смертельных ДТП в Киеве, Одесской и Николаевской областях. И в большинстве этих случаев незадолго до ДТП водители неоднократно привлекались к ответственности за нарушение ПДД.