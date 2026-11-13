Глава МВД призвал Раду повысить штрафы за превышение скорости

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Министр внутренних дел Украины Иван Выговский призвал Верховную Раду повысить штрафы за превышение скорости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Выговского в Верховной Раде в час вопросов к правительству.

Министр назвал странным, что сейчас штраф равняется двум чашкам кофе, и назвал эту сумму неэффективной. "Я в очередной раз прошу вас не откладывать вопрос безопасности на дорогах. К сожалению, два месяца назад из-за нехватки одного голоса штраф за превышение скорости так и остался на уровне стоимости двух-трех чашек кофе", - подчеркнул Выговский.