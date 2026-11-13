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День Иоанна Златоуста: ПЦУ объяснила, как адвокат стал святителем и попал в изгнание

10:54 13.11.2026 Пт
5 мин
aimg Ирина Костенко
День Иоанна Златоуста: ПЦУ объяснила, как адвокат стал святителем и попал в изгнание Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Согласно действующему церковному календарю, 13 ноября ПЦУ почитает память особенного святого - одного из величайших учителей христианства и выдающегося мыслителя Иоанна Златоуста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Православной Церкви Украины (ПЦУ) в Facebook.

Когда Иоанн получил почетный титул "Златоуст"

Украинцам рассказали, что Иоанн Златоуст - особенный святой:

  • один из величайших учителей христианства;
  • непревзойденный проповедник;
  • выдающийся мыслитель;
  • единственный, кому за всю историю Церкви дали почетный титул "Златоуст".

"Причем еще во время Халкидонского Собора в V веке", - уточнили в ПЦУ.

Иоанна Златоуста почитают также как святителя и архиепископа Константинопольского.

"Помня и о том, что именно он составил чин Божественной литургии, которую мы ныне называем его именем и чаще других совершаем в храмах", - заметили в ПЦУ.

Жизненный путь Иоанна Златоуста

Святитель Иоанн жил в 347-407 годах.

Его жизненный путь был очень непрост, ведь мужчина испытал много скитаний и страданий.

В том числе и из-за происков своих же собратьев в служении.

Он был "отлучен от Церкви", его объявляли еретиком, колдуном и злодеем.

Иоанна даже сослали на край империи, чтобы изолировать его божественный дар - пламенное боговдохновенное слово, самое страшное для беззаконников оружие.

Семья, образование и труд Иоанна Златоуста

Иоанн Златоуст происходил из Антиохии - тогдашней столицы Сирии, одного из главных городов Римской империи. Из знатной семьи.

Он получил блестящее разностороннее образование и христианское воспитание.

Сначала определенное время работал адвокатом, однако потом - принял монашество и священство.

"Произошло это под влиянием его друга детства - Василия, который раньше Иоанна принял монашество и которого мы ныне почитаем как святителя Василия Великого", - сообщили в ПЦУ.

Как святой Иоанн обрел уважение среди людей

Чтобы лучше познать Бога, Иоанн досконально и вдумчиво изучал Священное Писание, искренне молился, смирял свое тело, уединялся.

"Когда он вернулся в родную Антиохию, его рукоположили в диаконы, а позже - в пресвитеры", - рассказали в ПЦУ.

Отмечается, что среди людей святой Иоанн получил большое уважение как проповедник и церковный оратор.

"Его убедительным, вдохновенным и поучительным словом утешались все слушатели. Он был непревзойденным, мудрым учителем христианской науки", - констатировали в ПЦУ.

Когда святитель Иоанн стал архиепископом

В 398 году в храме Святой Софии Царьгородской святитель Иоанн был рукоположен в сан архиепископа на Константинопольскую кафедру.

Уточняется, что "святой не желал этого повышения и не хотел расставаться со своей родиной".

Зная это, сановники императора Аркадия, который стремился видеть на патриаршем престоле замечательного оратора, выманили Иоанна за город (под предлогом посещения святых мест), посадили в колесницу и против воли привезли в столицу.

Там Аркадий "лично в багряной палате императорского дворца сообщил свою волю".

День Иоанна Златоуста: ПЦУ объяснила, как адвокат стал святителем и попал в изгнание13 ноября - день почитания памяти святителя Иоанна Златоуста (инфографика: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Кто и почему не одобрял деятельность святителя

Правление на высшем церковном престоле империи в Константинополе Иоанн Златоуст начал с радикальных шагов, обусловленных его любовью к аскетическому образу жизни:

  • устроил проверку использования церковных финансов;
  • сократил расходы на содержание епископской резиденции;
  • отменил торжественные приемы епископов, пиры и т.п.;
  • распорядился продавать ценные вещи и на эти деньги построить больницы, приюты.

"Он прежде всего беспокоился о помощи людям и спасении их душ, отрицал и обличал пороки тогдашнего общества", - объяснили в ПЦУ.

Поэтому вполне понятно, что власть, богатая часть имперской столицы и некоторое духовенство - не одобряли такой деятельности святителя.

Через некоторое время недовольные организовали против него "собор", который под надуманным предлогом "лишил" святителя кафедры и сана.

Как Иоанн Златоуст завершил свой земной путь

Иоанна Златоуста несколько раз отправляли в изгнание.

В конце концов, в далеком от Константинополя городе Команы (находясь в изгнании), в сентябре 407 года святой угодник Божий отдал свою душу Господу.

Перед смертью его последними словами были: "Слава Богу за все!".

Богословское наследие святителя Иоанна Златоуста

Святитель Иоанн Златоуст оставил такое богатое богословское наследие, как ни один из других отцов Церкви.

Его произведения высоко ценились еще в V веке - пользовались большой популярностью в христианском мире.

Согласно греческому часослову, всех творений Златоуста - дошедших до нашего времени - насчитывается 1447 (и 244 писем).

Больше всего осталось его церковных бесед и проповедей, которые поражают своей стройностью, глубиной мысли и разнообразием содержания.

Среди выдающихся произведений святителя - также его толкование Священного Писания.

В них святой Иоанн Златоуст удачно совмещает:

  • богословское объяснение библейских текстов;
  • приведение примеров и нравственных наставлений о том, как это учение применять верным в повседневной жизни.

"Почтим сердечной молитвой великого учителя христианства, вдохновенного проповедника, настоящего целителя человеческих душ - святителя Иоанна Златоуста. Возложим на сердце его святой пример жизни, его несокрушимую веру и надежду на Бога. Святителю, отче Иоанне Златоусте, моли Бога о нас", - подытожили в ПЦУ.

Напомним, ранее в ПЦУ напомнили трагическую историю Веры, Надежды и Любви.

Кроме того, украинцам объяснили, что такое грех (как не превратить его в "смертный"), как просить благословения у священника и может ли онлайн-трансляция заменить поход в храм.

Читайте также про календарь ПЦУ на ноябрь - к каким праздникам готовиться и когда начинается Рождественский пост.

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