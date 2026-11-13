День Иоанна Златоуста: ПЦУ объяснила, как адвокат стал святителем и попал в изгнание
Согласно действующему церковному календарю, 13 ноября ПЦУ почитает память особенного святого - одного из величайших учителей христианства и выдающегося мыслителя Иоанна Златоуста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Православной Церкви Украины (ПЦУ) в Facebook.
Когда Иоанн получил почетный титул "Златоуст"
Украинцам рассказали, что Иоанн Златоуст - особенный святой:
- один из величайших учителей христианства;
- непревзойденный проповедник;
- выдающийся мыслитель;
- единственный, кому за всю историю Церкви дали почетный титул "Златоуст".
"Причем еще во время Халкидонского Собора в V веке", - уточнили в ПЦУ.
Иоанна Златоуста почитают также как святителя и архиепископа Константинопольского.
"Помня и о том, что именно он составил чин Божественной литургии, которую мы ныне называем его именем и чаще других совершаем в храмах", - заметили в ПЦУ.
Жизненный путь Иоанна Златоуста
Святитель Иоанн жил в 347-407 годах.
Его жизненный путь был очень непрост, ведь мужчина испытал много скитаний и страданий.
В том числе и из-за происков своих же собратьев в служении.
Он был "отлучен от Церкви", его объявляли еретиком, колдуном и злодеем.
Иоанна даже сослали на край империи, чтобы изолировать его божественный дар - пламенное боговдохновенное слово, самое страшное для беззаконников оружие.
Семья, образование и труд Иоанна Златоуста
Иоанн Златоуст происходил из Антиохии - тогдашней столицы Сирии, одного из главных городов Римской империи. Из знатной семьи.
Он получил блестящее разностороннее образование и христианское воспитание.
Сначала определенное время работал адвокатом, однако потом - принял монашество и священство.
"Произошло это под влиянием его друга детства - Василия, который раньше Иоанна принял монашество и которого мы ныне почитаем как святителя Василия Великого", - сообщили в ПЦУ.
Как святой Иоанн обрел уважение среди людей
Чтобы лучше познать Бога, Иоанн досконально и вдумчиво изучал Священное Писание, искренне молился, смирял свое тело, уединялся.
"Когда он вернулся в родную Антиохию, его рукоположили в диаконы, а позже - в пресвитеры", - рассказали в ПЦУ.
Отмечается, что среди людей святой Иоанн получил большое уважение как проповедник и церковный оратор.
"Его убедительным, вдохновенным и поучительным словом утешались все слушатели. Он был непревзойденным, мудрым учителем христианской науки", - констатировали в ПЦУ.
Когда святитель Иоанн стал архиепископом
В 398 году в храме Святой Софии Царьгородской святитель Иоанн был рукоположен в сан архиепископа на Константинопольскую кафедру.
Уточняется, что "святой не желал этого повышения и не хотел расставаться со своей родиной".
Зная это, сановники императора Аркадия, который стремился видеть на патриаршем престоле замечательного оратора, выманили Иоанна за город (под предлогом посещения святых мест), посадили в колесницу и против воли привезли в столицу.
Там Аркадий "лично в багряной палате императорского дворца сообщил свою волю".
13 ноября - день почитания памяти святителя Иоанна Златоуста (инфографика: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)
Кто и почему не одобрял деятельность святителя
Правление на высшем церковном престоле империи в Константинополе Иоанн Златоуст начал с радикальных шагов, обусловленных его любовью к аскетическому образу жизни:
- устроил проверку использования церковных финансов;
- сократил расходы на содержание епископской резиденции;
- отменил торжественные приемы епископов, пиры и т.п.;
- распорядился продавать ценные вещи и на эти деньги построить больницы, приюты.
"Он прежде всего беспокоился о помощи людям и спасении их душ, отрицал и обличал пороки тогдашнего общества", - объяснили в ПЦУ.
Поэтому вполне понятно, что власть, богатая часть имперской столицы и некоторое духовенство - не одобряли такой деятельности святителя.
Через некоторое время недовольные организовали против него "собор", который под надуманным предлогом "лишил" святителя кафедры и сана.
Как Иоанн Златоуст завершил свой земной путь
Иоанна Златоуста несколько раз отправляли в изгнание.
В конце концов, в далеком от Константинополя городе Команы (находясь в изгнании), в сентябре 407 года святой угодник Божий отдал свою душу Господу.
Перед смертью его последними словами были: "Слава Богу за все!".
Богословское наследие святителя Иоанна Златоуста
Святитель Иоанн Златоуст оставил такое богатое богословское наследие, как ни один из других отцов Церкви.
Его произведения высоко ценились еще в V веке - пользовались большой популярностью в христианском мире.
Согласно греческому часослову, всех творений Златоуста - дошедших до нашего времени - насчитывается 1447 (и 244 писем).
Больше всего осталось его церковных бесед и проповедей, которые поражают своей стройностью, глубиной мысли и разнообразием содержания.
Среди выдающихся произведений святителя - также его толкование Священного Писания.
В них святой Иоанн Златоуст удачно совмещает:
- богословское объяснение библейских текстов;
- приведение примеров и нравственных наставлений о том, как это учение применять верным в повседневной жизни.
"Почтим сердечной молитвой великого учителя христианства, вдохновенного проповедника, настоящего целителя человеческих душ - святителя Иоанна Златоуста. Возложим на сердце его святой пример жизни, его несокрушимую веру и надежду на Бога. Святителю, отче Иоанне Златоусте, моли Бога о нас", - подытожили в ПЦУ.
Напомним, ранее в ПЦУ напомнили трагическую историю Веры, Надежды и Любви.
Кроме того, украинцам объяснили, что такое грех (как не превратить его в "смертный"), как просить благословения у священника и может ли онлайн-трансляция заменить поход в храм.
Читайте также про календарь ПЦУ на ноябрь - к каким праздникам готовиться и когда начинается Рождественский пост.