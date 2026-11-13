ua en ru
Пт, 13 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Дело "Карфаген": за генерала СБУ Дуку внесли уже более 60 млн гривен залога

09:41 13.11.2026 Пт
1 мин
aimg Татьяна Степанова aimg Мария Кучерявец
Дело "Карфаген": за генерала СБУ Дуку внесли уже более 60 млн гривен залога Фото: Сергей Дука (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

За фигуранта дела "Карфаген" - генерал-майора СБУ Сергея Дуку - внесли уже более 60 млн гривен залога.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

По данным прессслужбы, по состоянию на вечер 12 ноября по Дуку внесено 60,7 млн гривен залога.

Дука подозревается в причастности к преступной организации по делу “Карфаген”.

Дело "Карфаген"

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участникам вероятной преступной организации. Среди них - генерал СБУ Сергей Дука.

По версии следствия, они обеспечивали систематическое предоставление взяток чиновникам правоохранительных органов. Мошеннические колцентры и другие незаконные бизнесы могли работать беспрепятственно.

Сотрудники "Альфы" в это время пытались его эвакуировать.

6 ноября ВАКС избрал Дуке меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в 65 млн гривен.

Как сообщало РБК-Украина, прокуроры просили для Дуки залог в 100 млн гривен.

По данным следствия, генерал помогал организатору группировки "Криминал" решать вопросы в СБУ и Офисе генпрокурора.

Также мы писали, что Дука разбивал свои телефоны топором.

По словам прокурора САП Николая Карася, около двух часов детективы не могли попасть в его помещение, потому что им препятствовали вооруженные люди.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Служба безопасности Украины Антикоррупционный суд
Новости
Дроны атаковали Одессу, есть погибшие и пострадавшие (фото)
Дроны атаковали Одессу, есть погибшие и пострадавшие (фото)
Аналитика
Есть ли купол РЭБ над Киевом и почему кружат "Шахеды": интервью с Юрковым из Contra-Drone
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Есть ли купол РЭБ над Киевом и почему кружат "Шахеды": интервью с Юрковым из Contra-Drone