Дело "Карфаген": за генерала СБУ Дуку внесли уже более 60 млн гривен залога
За фигуранта дела "Карфаген" - генерал-майора СБУ Сергея Дуку - внесли уже более 60 млн гривен залога.
Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).
По данным прессслужбы, по состоянию на вечер 12 ноября по Дуку внесено 60,7 млн гривен залога.
Дука подозревается в причастности к преступной организации по делу “Карфаген”.
Дело "Карфаген"
Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участникам вероятной преступной организации. Среди них - генерал СБУ Сергей Дука.
По версии следствия, они обеспечивали систематическое предоставление взяток чиновникам правоохранительных органов. Мошеннические колцентры и другие незаконные бизнесы могли работать беспрепятственно.
Сотрудники "Альфы" в это время пытались его эвакуировать.
6 ноября ВАКС избрал Дуке меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в 65 млн гривен.
Как сообщало РБК-Украина, прокуроры просили для Дуки залог в 100 млн гривен.
По данным следствия, генерал помогал организатору группировки "Криминал" решать вопросы в СБУ и Офисе генпрокурора.
Также мы писали, что Дука разбивал свои телефоны топором.
По словам прокурора САП Николая Карася, около двух часов детективы не могли попасть в его помещение, потому что им препятствовали вооруженные люди.