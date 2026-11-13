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Долги перед подрядчиками достигли 20 млрд грн: в НАДУ обратились в Кабмин

13:05 13.11.2026 Пт
2 мин
aimg Сергей Новиков
Долги перед подрядчиками достигли 20 млрд грн: в НАДУ обратились в Кабмин Правительство задолжало НАДУ 20 млрд гривен (фото: Getty Images)
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Национальная ассоциация дорожников Украины призывает Кабмин безотлагательно начать процесс погашения почти 20-миллиардной задолженности перед подрядчиками за уже выполненные работы по защите объектов энергетики и критической инфраструктуры, восстановлению и эксплуатации автодорог.

Об этом РБК-Україна сообщает со ссылкой на обращение НАДУ.

В обращении членов НАДУ отмечено, что организация, не дожидаясь финансирования, начала собственными ресурсами восстанавливать инфраструктуру, которую разрушил враг. Дорожники строили фортификации и объекты защиты, обеспечивали военную логистику.

"Наши компании действовали так, осознавая критическую важность государственных задач для обороноспособности и жизнедеятельности страны. Мы ни разу не позволили себе решать вопросы задолженности в ультимативной форме, шантажируя остановкой работ или из-за информационного давления на руководство Агентства. Однако скрывать проблему далее уже невозможно. Сумма долга достигла критических масштабов, что создает риски для финансовой стабильности отрасли", - говорится в заявлении.

По данным ассоциации, задолженность перед ООО "Автомагистраль-Юг" превышает 9,85 млрд грн, из которых для 5,7 млрд грн не определены источники финансирования.

Задолженность перед ONUR (ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦИОН ИНТЕРНЕШНЛ") составляет более 6 млрд грн, включая 3 млрд грн, не обеспеченными источниками финансирования. RDS (ТОВ "РОСТДОРСТРОЙ") задолжали 3,2 млрд грн, из которых более 2,1 млрд грн не обеспечено источниками финансирования.

В Ассоциации же рассказали, что из сообщений одного из участников рынка стало известно, что на встрече с представителями Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры наработан "план погашения имеющейся задолженности".

"Если это так, НАДУ может только приветствовать намерение государства решить проблему задолженности, которая сейчас приобрела угрожающие масштабы. Впрочем, важно, чтобы "план погашения" охватывал всех участников рынка", - подчеркивают в заявлении дорожники.

В НАДУ отмечают, что рассчитывают "на конструктивную позицию Правительства, надлежащую координацию действий ответственных органов государственной власти и принятие конкретных решений, которые обеспечат урегулирование имеющейся задолженности".

От этого, утверждает ассоциация, зависит сохранение более 15 тысяч рабочих мест и производственного потенциала, необходимого стране для строительства и восстановления инфраструктуры.

Ранее мы писали, что Кабмин заложил расходы по ремонту дорог в бюджет-2027 .

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