Мадьяр изменил мнение о встрече с Зеленским

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр рассказал о 10-15-минутном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в Дублине. Говорили не о Киеве или Будапеште.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Мадьяра Kossuth radio, которое цитирует Telex.

Разговор состоялся на полях саммита Европейского политического сообщества. Кроме Зеленского, Мадьяр пообщался с премьер-министром Люксембурга, президентом Швейцарии и премьер-министром Ирландии.

О чем говорили Мадьяр и Зеленский

"Мы говорили о встрече с президентом, но речь шла не о Будапеште или Киеве, а о Закарпатье", - сказал Мадьяр.

По его словам, министры иностранных дел обсуждают, удастся ли провести эту встречу до конца ноября.

В соцсетях Зеленского о разговоре с венгерским премьером пока не писали.

О чем договаривались раньше

В июле Зеленский и Мадьяр кратко побеседовали в Анкаре и договорились о подходе к встрече.

"Мы договорились, что в ближайшее время встретимся - либо в Будапеште, либо в Киеве, - а после этого вместе поедем в Закарпатье, в Берегово", - заявил Мадьяр.

Именно такой формат двусторонней встречи предлагала украинская сторона. Однако встреча так и не состоялась.

В октябре Зеленский в Брюсселе провел первую официальную встречу с Мадьяром. После этого венгерский премьер заявил, что в интересах обеих стран поставить политические и экономические отношения на новую основу.

Напомним, 12 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что встреча Зеленского и Мадьяра должна состояться.

Он также рассказал, что Украина готова к ней, а Венгрия дала зеленый свет еще двум кластерам переговоров о вступлении в ЕС.