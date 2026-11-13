Выговский анонсировал увольнение полицейских, фигурирующих в деле "Карфаген"

Двух сотрудников Национальной полиции, фигурирующих в деле "Карфаген", привлекают к уголовной ответственности и уволят уже в ближайшее время.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил министр внутренних дел Украины Иван Выговский в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству.

"О событии и операции "Карфаген". К уголовной ответственности привлекаются два сотрудника Национальной полиции: заместитель руководителя Департамента стратегических расследований и сотрудник Главного управления Национальной полиции в Киевской области", - рассказал он.

Выговский отметил, что министерству стало известно о соответствующих процессуальных действиях, когда они начались утром и фигуранты дела были отстранены от исполнения служебных обязанностей еще до выхода сюжета.

"В настоящее время проводится служебное расследование. В ближайшее время они будут уволены", - подчеркнул министр.

Напомним, 4 ноября НАБУ и САП обнародовали новые аудиозаписи по делу. В группировку входили по меньшей мере 12 человек, среди которых были действующие должностные лица СБУ, Офиса генпрокурора и Нацполиции.