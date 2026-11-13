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В Минобороны рассказали, когда внесут в Раду законопроект о четких сроках службы

12:13 13.11.2026 Пт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
В Минобороны рассказали, когда внесут в Раду законопроект о четких сроках службы Фото: в Минобороны рассказали, когда внесут в Раду законопроект о четких сроках службы (Getty Images)
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Законопроект о четких сроках службы уже подготовлен Министерством обороны в нескольких версиях и сейчас ведется работа по нему внутри правительства.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заместитель министра обороны Украины Любовь Галан заявила во время выступления в Верховной Раде на вопросе к правительству.

По ее словам, Минобороны уже подготовило этот законопроект в нескольких версиях.

"Сейчас идет работа внутри правительства, а также с военно-политическим руководством, очевидно, на который будет влиять этот законопроект по поводу того, как он может быть реализован, в какой версии. Поэтому эта работа не остановлена, она продолжается, я бы сказала, очень активно", - рассказала Галан.

Напомним, еще в марте замглавы Офиса президента Павел Палиса заявил, что для всех военных в Украине готовят четкие сроки службы с отсрочкой после контракта.

Соответствующие контракты смогут подписывать даже уже мобилизованные люди. Такие введения планируются с целью перехода страны на контрактную армию.

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