В Минобороны рассказали, когда внесут в Раду законопроект о четких сроках службы

Законопроект о четких сроках службы уже подготовлен Министерством обороны в нескольких версиях и сейчас ведется работа по нему внутри правительства.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заместитель министра обороны Украины Любовь Галан заявила во время выступления в Верховной Раде на вопросе к правительству.

"Сейчас идет работа внутри правительства, а также с военно-политическим руководством, очевидно, на который будет влиять этот законопроект по поводу того, как он может быть реализован, в какой версии. Поэтому эта работа не остановлена, она продолжается, я бы сказала, очень активно", - рассказала Галан.

По ее словам, Минобороны уже подготовило этот законопроект в нескольких версиях.

Напомним, еще в марте замглавы Офиса президента Павел Палиса заявил, что для всех военных в Украине готовят четкие сроки службы с отсрочкой после контракта.

Соответствующие контракты смогут подписывать даже уже мобилизованные люди. Такие введения планируются с целью перехода страны на контрактную армию.