Дело "Карфаген": за генерала СБУ Дуку внесли уже все 65 млн гривен залога
Всю сумму залога в 65 миллионов гривен внесли за генерал-майора СБУ Сергея Дуку, подозреваемого в причастности к преступной организации по делу "Карфаген".
Об этом сообщили РБК-Украина в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).
6 ноября ВАКС отправил Дуку под стражу. Суд определил альтернативу - залог в 65 миллионов гривен. Прокуроры просили 100 миллионов человек.
Что известно о деле "Карфаген"
НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участникам преступной организации. Среди них и Дука.
По версии следствия, они обеспечивали систематическое предоставление взяток чиновникам правоохранительных органов. Мошеннические колцентры и другие незаконные бизнесы могли работать беспрепятственно.
Также, по данным следствия, генерал помогал организатору группировки "Криминал" решать вопросы в СБУ и Офисе генпрокурора.
Напомним, 4 ноября НАБУ и САП обнародовали новые аудиозаписи по делу.
По данным НАБУ, в группировку входили, по меньшей мере, 12 человек, среди которых были действующие должностные лица СБУ, Офиса генерального прокурора и Национальной полиции.
Также мы писали, что Дука разбивал свои телефоны топором.
По словам прокурора САП Николая Карася, около двух часов детективы не могли попасть в его помещение, потому что им препятствовали вооруженные люди.
Как сообщало РБК-Украина, ранее Дуку внесли 44 миллиона гривен залога. Для выхода из-под стражи ему не хватало еще 21 миллион.