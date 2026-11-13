Россияне устанавливают флаги, чтобы имитировать захват позиций, - Апостол
Российские подразделения используют установление флагов как способ демонстрации якобы установленного контроля над территориями. При этом факт появления российского флага на определенной позиции не всегда означает его фактический захват и удержание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олега Апостола во время встречи с журналистами.
По его словам, после появления сообщений украинской стороны о результатах боевых действий, российские военные пытались повторно проверять информацию о контроле над отдельными территориями.
В частности, Апостол описал случаи, когда российские военнослужащие направлялись для установления флагов.
Командующий увязал такую практику, в частности, с проблемой недостоверных докладов в российской военной вертикали.
По его словам, командиры низшего уровня могут вводить в заблуждение старшее командование по реальной ситуации на поле боя.
Напомним, командующий ДШВ Олег Апостол заявил, что темпы продвижения российской армии существенно замедлились.
По его словам, захват отдельной посадки в течение месяца не является оперативным успехом, позволяющим противнику развивать наступление. Одной из причин замедления он назвал значительные потери российских войск.
Также ранее Минобороны РФ опубликовало видео якобы разминирования Константиновки. Однако OSINT-исследователь установил, что по меньшей мере два фрагмента были сняты в Торецке и Северном. Россия заявляла о полном захвате Константиновки, хотя бои за город продолжаются.