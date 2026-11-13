В планах - до тысячи спутников: в ГУР раскрыли детали системы "Рассвет" россиян

Россия пытается ускорить развертывание низкоорбитальной системы спутниковой связи "Рассвет", которую позиционирует как аналог Starlink, однако реализация проекта сталкивается с проблемами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР МО Украины.

По данным ГУР, среди ключевых проблем - зависимость от иностранных компонентов, трудности с выводом спутников на целевую орбиту и разработка компактных абонентских терминалов. Запланированный на 2026 год третий запуск аппаратов, по предварительным данным, был отменен или перенесен.

Сколько спутников на орбите РФ

Россия вывела на орбиту 30 спутников двумя партиями - 23 марта и 19 июля 2026 года. Два аппарата уже сошли с орбиты.

Из 30 спутников 26 заняли устойчивое положение на высоте около 500–520 км. Ни один не достиг запланированной высоты 800 км. Остальные аппараты продолжают маневры по подъему на целевую орбиту.

Масса одного спутника составляет около 280 кг. Среди ключевых технологий системы - межспутниковая лазерная связь, позволяющая передавать трафик непосредственно между аппаратами без постоянного обращения к наземной инфраструктуре.

До конца 2026 года РФ планировала увеличить группировку до 47-48 спутников. В 2027 году рассчитывает вывести еще 240 аппаратов, обеспечивающих покрытие 94% территории РФ со скоростью передачи данных до 150 Мбит/с. К 2031 году группировка должна возрасти до 408, а к 2035 - до 924 спутников.

Основой наземного сегмента есть главный центр управления в Москве. Он отвечает за контроль спутников, работу лазерных каналов и маршрутизацию трафика. Также предусмотрена сеть наземных станций.

В сентябре 2026 года россияне завершили испытание терминала "Ультра". Заявленная скорость загрузки данных - до 650 Мбит/с, а работа предусмотрена даже при движении носителя со скоростью до 250 км/ч. До конца года планируется передать заказчикам около тысячи устройств.

В 2027 году оккупанты планируют разработать еще четыре модификации терминали, а в 2028 году должны представить авиационный терминал "Воздух".

Главный исполнитель проекта - ООО "Бюро 1440", которое входит в состав "ИКС Холдинг". К производственной кооперации привлечены не менее 46 российских и три белорусских компании.