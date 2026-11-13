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Возродил Могилянку и создавал Народный Рух Украины: умер Вячеслав Брюховецкий

13:24 13.11.2026 Пт
6 мин
aimg Татьяна Веремеева
Возродил Могилянку и создавал Народный Рух Украины: умер Вячеслав Брюховецкий Фото: Умер почетный президент НаУКМА Вячеслав Брюховецкий (НАУКМА)
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12 ноября скончался Герой Украины, литературовед, педагог и общественный деятель Вячеслав Брюховецкий. Ему было 79 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный университет "Киево-Могилянская академия".

Брюховецкий был одним из основателей Народного Руха Украины и человеком, благодаря которому после провозглашения независимости возродили Киево-Могилянскую академию.

"Вячеслав Степанович принадлежал к тем людям, которые не просто мечтали о независимой Украине, но и творили ее своим гражданским мужеством и волей к победе", - отметили в университете.

Как Брюховецкий возродил Киево-Могилянскую академию

Одним из главных достижений Вячеслава Брюховецкого стало восстановление Киево-Могилянской академии после обретения Украиной независимости. В 1991 году он инициировал возрождение учебного заведения с многовековой историей, которое к тому времени уже не функционировало как университет.

14 сентября 1991 года во время форума украинской интеллигенции Брюховецкий предложил восстановить академию. Его поддержали присутствующие, в частности, будущий президент Украины Леонид Кравчук. Уже 19 сентября появилось распоряжение главы Верховной Рады "О возрождении Киево-Могилянской академии".

В то время Брюховецкий работал в Институте литературы Академии наук УССР. По воспоминаниям людей, участвовавших в возрождении университета, поначалу мало кто верил, что замысел можно реализовать. Однако он настойчиво искал помещение, преподавателей и финансирование, договаривался с чиновниками и привлекал людей в будущую академию.

С этой историей связывают даже шахматную партию. По одной из версий, помещение академии удалось вернуть после того, как Брюховецкий сыграл в шахматы с руководителем Военно-морского политического училища Александром Коровиным, занимавшим тогда здания Могилянки. Сам Брюховецкий действительно увлекался шахматами и говорил, что за игрой может многое узнать о характере человека.

В 1992-1994 годах Брюховецкий был ректором Киево-Могилянской академии, а с 1994 по 2007 год - ее президентом. Впоследствии получил звание почетного президента университета.

Возрожденная академия объединила традиции исторического заведения с западными образовательными практиками. Здесь ввели обучение по степеням бакалавра и магистра, возможность свободно выбирать дисциплины, а также специальные вступительные тесты. Университет одним из первых в Украине стал ориентироваться на принципы Болонской системы еще до ее законодательного внедрения в стране.

Брюховецкий также привлекал в Наблюдательный совет известных политиков и общественных деятелей из Западной Европы и США. Рабочими языками университета стали украинский и английский.

В 1996 году в университете открыли первые магистерские программы, а в 2008 году создали докторскую школу с программами подготовки докторов философии. В НаУКМА отмечают, что Брюховецкий заложил основы университетской культуры, построенной на академической свободе, критическом мышлении, самоуправлении и взаимном уважении.

Сам он впоследствии вспоминал, что если бы имел тогда нынешний опыт и понимание масштаба задачи, то мог бы не решиться на возрождение академии.

"Если бы меня сегодня с моим опытом и с тем, что я прошел, вернули назад и сказали: "На, возроди Киево-Могилянскую академию!" - я бы сказал: "Нет, это невозможно!" Потому что я теперь знаю, что это невозможно, а тогда не знал. И порой незнание лучше, чем знание"

Образование, научная и общественная деятельность

По данным Большой украинской энциклопедии, Вячеслав Брюховецкий родился 14 июля 1947 года во Владикавказе. В 1974 году окончил факультет журналистики Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко, после чего работал в редакции газеты "Літературна Україна".

Затем учился в аспирантуре Киевского государственного института культуры. В 1980 году получил степень кандидата педагогических наук, а в 1986 году - доктора филологических наук.

В 1980-1991 годах Брюховецкий работал в Институте литературы Академии наук УССР. Занимал должности младшего и старшего научного сотрудника, а также заведующего отделом теории литературы.

Он был автором литературоведческих трудов и исследований, посвященных творчеству украинских писателей, в частности Лины Костенко и Николая Зерова.

Помимо научной и образовательной работы Брюховецкий принимал участие в общественной и политической жизни страны. Он был одним из основателей Народного Руха Украины и участником инициативной группы "Первого декабря".

В то же время сам Брюховецкий в интервью Gazeta.ua говорил, что политике посвятил лишь один год жизни - период создания Народного Руха. После этого, по его словам, счел нужным передать политическую работу профессиональным политикам и не претендовал на должности в руководстве движения.

"Все организационные нити были у меня. Когда это закончилось, сказал коллегам: ребята-писатели мы сделали свое дело, а теперь должны прийти профессионалы, нам надо отступить", - говорил он в интервью.

Признание и наследие Брюховецкого

В 1997 году Вячеслав Брюховецкий был награжден орденом "За заслуги" III степени за вклад в развитие национального образования и внедрение современных методов обучения.

В 2007 году ему присвоили звание Героя Украины. Награду он получил за вклад в национальное возрождение, развитие украинского образования и науки, а также многолетнюю научно-педагогическую и общественно-политическую деятельность.

Брюховецкий особенно гордился людьми, обучавшимися в академии. Он говорил, что выпускники Могилянки уже играют заметную роль в политической, культурной и экономической жизни страны. А на вопрос, когда был самым счастливым, отвечал: во время посвящения первых студентов возрожденной Киево-Могилянской академии.

Университет стал для него не просто образовательным проектом, а делом жизни. По оценке НаУКМА среди важнейших результатов его работы - поколение людей, которых он объединил вокруг ценностей академической свободы и ответственности за страну. Выпускники и преподаватели академии работают в государственном управлении, науке, образовании, дипломатии, медиа, бизнесе и общественном секторе, а также защищают Украину на фронте.

"Потеря Вячеслава Брюховецкого невосполнима для могилянского сообщества и всей Украины. Но дело его жизни живет. Оно живет в возрожденном им университете, в людях, которых он объединил и вдохновил, в ценностях, которые он отстаивал", - говорится в сообщении НаУКМА.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как Киево-Могилянская академия адаптировала обучение к условиям полномасштабной войны, вернула бакалавров в аудитории и ввела военное обучение для студентов. Подробно - в интервью с президентом НаУКМА Сергеем Квитом.

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