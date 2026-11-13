В Черновцах начал работу 19-й центр ментального здоровья сети "Возвращение"

В Черновцах открыли 19 центр ментального здоровья всеукраинской сети "Возвращение", основанной Виктором и Еленой Пинчуками. Ежегодно около 4 000 военных, ветеранов и членов их семей смогут получать здесь бесплатную психологическую и психиатрическую помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз.

Так, в Черновцах за счет проекта проведен капитальный ремонт помещений и обустроен центр ментального здоровья, адаптированный к потребностям посетителей.

"Потребность в качественной психологической и психиатрической помощи будет расти еще много лет. Поэтому для нас главное, чтобы каждый защитник и каждая защитница, а также их семьи знали, куда обратиться за помощью, и могли получить ее вовремя, безвозмездно и рядом с домом", - говорит руководитель проекта "Возвращение" Светлана Гриценко.

По ее словам, особое внимание проект уделяет подготовке специалистов центров "Возвращение", создает возможности обучения и международного обмена опытом, чтобы они могли применять современные и эффективные подходы, работать со сложными случаями и оказывать помощь с учетом индивидуальных потребностей каждого человека.

Светлана Гриценко

В центре "Возвращение" обустроены четыре кабинета для индивидуальных консультаций, комната групповой терапии, двухместная палата дневного пребывания, манипуляционный кабинет, ординаторская и рецепция с зоной ожидания. Пространство адаптировано для людей с инвалидностью: широкие дверные проемы, отсутствие порогов, антискользящее напольное покрытие и инклюзивные санузлы.

Для психологического восстановления установлена система управления стрессом Shiftwave System. Также центр снабжен материалами для арттерапии, психологическими играми, средствами сенсорной стимуляции и профессиональной библиотекой из 40 книг.

Помощь оказывает мультидисциплинарная команда психиатров, психологов и медицинских сестер. При необходимости приобщаются специалист по сопровождению ветеранов и социальный работник.

"Для нас важно, чтобы человек получал не просто отдельную консультацию, а комплексную помощь, которая учитывает его состояние, потребности и жизненные обстоятельства. Военные, ветераны, родные имеют разный опыт, и то, что помогает одному человеку, не всегда подходит другому. Именно поэтому мы работаем индивидуально, привлекаем специалистов разных специальностей и вместе с пациентом определяем дальнейшие шаги", - говорит Татьяна Анищенко, заведующая центром ментального здоровья "Возвращение" в Черновцах.

Татьяна Анищенко

Она добавила, что важно не только облегчить симптомы, но и помочь человеку постепенно вернуть чувство стабильности и уверенности в повседневной жизни.

Специалисты работают с последствиями стресса, тревожными и депрессивными расстройствами, ПТСР, трудностями адаптации и психосоматическими проявлениями.

Применяют доказательные методы психотерапии, в частности, когнитивно-поведенческую терапию, EMDR, нарративно-экспозиционную и травмофокусированную терапию. Проводят индивидуальные, семейные и групповые консультации, кризисное консультирование, при необходимости назначают медикаментозное лечение. Помощь можно получить амбулаторно или по месту жительства человека.

Адрес центра "Возвращение" в Черновцах: г. Черновцы, ул. Фастовская, 20.

Телефон: +38 099 050 87 88

Электронная почта: chernivtsi@povernennya.org