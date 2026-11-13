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Младшая дочь Путина тайно родила сына Зеленскому

06:41 13.11.2026 Пт
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Младшая дочь Путина тайно родила сына Зеленскому Фото: младшая дочь Путина Екатерина Тихонова (с открытых источников)
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У младшей официальной дочери российского диктатора Владимира Путина Екатерины Тихоновой родился сын от балетмейстера Игоря Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Мальчика назвали Адрианом, однако его рождение зарегистрировали почти через 11 месяцев после появления на свет. Таким образом, у Путина, вероятно, появился четвертый внук.

Журналисты изучили утекшие записи российских органов ЗАГС. Согласно документам, Адриан Игоревич Тихонов родился 15 августа 2025 года в Москве.

Первый документ о его рождении в день родов выдала Центральная клиническая больница Управления делами президента РФ, которую называют кремлевской больницей.

Однако свидетельство о рождении оформили только 10 июля 2026 года в Чертановском отделе ЗАГС Москвы. То есть регистрацию провели почти через 11 месяцев после рождения ребенка.

При этом российское законодательство обязывает родителей заявить о рождении ребенка не позднее чем через месяц. Почему в случае с сыном Тихоновой процедуру так сильно задержали, неизвестно.

Журналисты предполагают, что это могло быть связано с желанием семьи Путина скрыть появление еще одного внука или со сложностями из-за разных фамилий родителей - Тихоновой и Зеленского.

Примечательно, что мальчику дали фамилию матери, а не предполагаемого отца. "Агентство" обнаружило запись о рождении Адриана только в одном агрегаторе утечек. Журналисты сравнили ее с другими записями из этой базы и не нашли признаков фальсификации.

Что известно об отношениях Тихоновой и Зеленского

Екатерина Тихонова - младшая из двух официальных дочерей Путина. С 2013 года она была замужем за российским бизнесменом Кириллом Шамаловым, сыном Николая Шамалова - близкого друга российского диктатора.

Не позднее 2017 года Тихонова начала отношения с балетмейстером Игорем Зеленским, который в то время возглавлял Баварский государственный балет в Мюнхене.

По данным журналистов, у пары уже есть старшая дочь по имени Эльза, которая родилась в декабре 2017 года. В отличие от младшего брата, при рождении девочке дали фамилию и отчество предполагаемого отца - Игоря Зеленского.

Впрочем, за границу девочка выезжает под фамилией матери. Именно на нее ей оформили паспорт, свидетельствуют утечки.

Сама Тихонова с 2021 года появлялась на публичных мероприятиях преимущественно по видеосвязи. Так было и за два месяца до рождения сына. Спустя пять недель после родов, в сентябре 2025 года, она также выступала перед участниками фестиваля "Разгон" онлайн.

Напомним, ранее внебрачная дочь Путина впервые решилась на контакт с прессой и показала свое лицо. Речь идет о Елизавете Кривоногих.

Еще сообщалось о любовнице Путина Екатерине Мизулиной, которая в два раза моложе диктатора.

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