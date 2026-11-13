ua en ru
Пт, 13 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Miltech

В Украине испытали дроны на замену Mavic: первые детали

12:00 13.11.2026 Пт
2 мин
aimg Константин Широкун
В Украине испытали дроны на замену Mavic: первые детали Фото: в Украине испытали дроны на замену Mavic (brave1.gov.ua)
Додати як бажане джерело в Google

Brave1 совместно с Минобороны Украины провели испытания разведывательных беспилотников Mavic от 9 украинских производителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Brave1.

Цель испытаний - проверить соответствие бортов реальным потребностям войска и условиям современного поля боя.

В ходе испытаний проверяли устойчивость дронов к РЭБ, качество видеосвязи и передачи данных, а также продолжительность полета и другие характеристики, важные для работы на фронте.

По результатам тестов производители, чьи дроны подтвердили боевую готовность, уже переходят к контрактовке с Министерством обороны для последующей поставки в военные подразделения.

Mavic стал одним из ключевых инструментов разведки тактического уровня. Но война требует постоянного повышения требований к БПЛА. Из-за расширения килзоны военным требуются БПЛА, дольше остающиеся в воздухе, работающие на большем расстоянии и сохраняющие эффективность в условиях активного применения РЭБ. Гражданские дроны все меньше отвечают этим потребностям.

Именно поэтому Brave1 и Министерство обороны системно развивают направление украинских дронов на смену Mavic.

"Мы сознательно отошли от идеи создать его простую копию. В то же время фокусируемся на функциональной альтернативе - дронах, адаптированных к условиям современного поля боя и конкретным задачам Сил обороны", - отметили в Brave1.

Ранее сообщалось, что в 2026 году Агентство оборонных закупок в системе Минобороны Украины законтрактовало на 300% больше БПЛА, чем за прошлый год.

Также мы писали, что масштабирование реактивных перехватчиков усложняет технологичность решения и высокую стоимость компонентов, в частности двигателей, которые Украина в значительной степени закупает за границей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Дрони Вооруженные силы Украины Вторжение России в Украину
Новости
Как выглядит Институт травматологии в Киеве после атаки дрона (фото, видео)
Как выглядит Институт травматологии в Киеве после атаки дрона (фото, видео)
Аналитика
Каждый ребенок в школе должен учиться управлять дроном: интервью с Марьяной Безуглой
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина Каждый ребенок в школе должен учиться управлять дроном: интервью с Марьяной Безуглой