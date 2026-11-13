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В Париже арестовали особняк экснардепа Жеваго за 40 миллионов долларов

11:32 13.11.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Чупровская
В Париже арестовали особняк экснардепа Жеваго за 40 миллионов долларов Фото: бизнесмен Константин Жеваго (скриншот видео)
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В Париже был арестован особняк украинского бизнесмена Константина Жеваго стоимостью 40 миллионов долларов. Арест был наложен по запросу из Украины по делу о растрате денег банка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Арест на дом был наложен 9 ноября 2026 года. Запрос о международной правовой помощи Офис Генерального прокурора направил во Францию 17 сентября. Подтверждение об аресте имущества от компетентных органов Франции было получено 10 ноября.

Мероприятие было проведено в рамках уголовного производства. Досудебное расследование ведет Государственное бюро расследований, а процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора.

Что известно о деле Жеваго

По данным следствия, Константин Жеваго контролировал более 90% уставного капитала банка "Финансы и кредит". Вместе с другими руководителями банка по предварительному сговору он организовал схему растраты в 113 миллионов долларов.

Следствие считает, что впоследствии эти деньги легализовали, то есть придали им вид законных. Для этого использовали оффшорные структуры и другие компании, контролируемые Жеваго.

Напомним, бывший генпрокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что бывшему нардепу Жеваго во Франции вручили подозрение.

Это произошло 19 марта. Ущерб по этому делу оценили более чем в 519 миллионов гривен.

Также мы писали, что Печерский суд Киева разрешил заочное расследование Жеваго.

По версии следствия средства банка со счетов в иностранных банках передали в залог под кредит для оффшорной компании, которую контролировал сам бизнесмен.

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