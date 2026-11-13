Отопление включено уже на 87% объектов: Корецкий назвал две причины задержек в регионах
В Украине уже работает 87% пунктов теплоснабжения и предприятий теплокоммунэнерго. Задержки с запуском отопления в отдельных населенных пунктах связаны либо с завершением ремонтов, либо с ситуацией с безопасностью, чтобы не привлекать внимание врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.
Главные тезисы выступления:
Темпы запуска тепла: Система продолжает заполняться, но отопление получат все потребители. Регионы оттягивали старт сезона только до наступления нормативных температурных показателей.
Причины задержек на местах: На тех объектах, которые еще не заработали, есть конкретные причины - продолжаются финальные ремонтные работы или действуют ограничения безопасности.
Вопрос неначисления платы за тепло: Правительство рассматривает механизм отмены начислений только как запасной вариант на случай масштабных разрушений и длительного возобновления услуг, однако оснований для этого нет.
Прямая речь
Глава правительства подробно объяснил логику запуска отопительного сезона в регионах.
"По отоплению и теплу оттягивание было регионами до момента, когда температурные режимы обязывают к включению отопительного сезона. 87% всех пунктов и теплокоммунэнерго заработали. Там, где не работает - это исключительно сознательная позиция: то ли не привлекать внимание врага, то ли завершаются ремонтные работы. В каждом частном случае есть конкретное объяснение. Сейчас дозаполняется система, и отопление будут иметь абсолютно все", - подчеркнул он.
Также Корецкий прокомментировал возможность освобождения потребителей от оплаты за тепло при перебоях из-за обстрелов.
"Были ли случаи с момента включения, где были разрушения? Это очень единичные случаи. По поводу неначисления стоимости - это как один из альтернативных запасных вариантов, если действительно разрушения будут иметь место и мы не сможем быстро восстанавливать. Тогда мы будем прибегать, возможно, и к таким мерам. Но сейчас об этом говорить абсолютно рано", - заявил Корецкий.