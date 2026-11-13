Биткоин впервые с августа упал ниже 70 тысяч долларов: что происходит с крипторинком

Криптовалютный рынок продолжает терять позиции на фоне ухудшающихся настроений инвесторов. Самая большая цифровая валюта подешевела до минимального уровня за несколько месяцев, а падение коснулось и других популярных криптоактивов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

В пятницу, 13 ноября, стоимость биткоина впервые с августа опустилась ниже отметки в 70 тысяч долларов. В ходе торгов криптовалюта подешевела на 5,4% - до 67 628 долларов. Это самый низкий показатель с 19 августа.

Падение продолжилось после того, как в четверг цифровой актив лишился еще 3,8% стоимости. В общей сложности за два дня его цена снижалась на 9%. Впоследствии биткоин частично отыграл потери и по состоянию на 7:30 по лондонскому времени торговался около 69 тысяч долларов.

При распродаже инвесторы также массово закрывали позиции. По данным CoinGlass, за 24 часа ликвидировали длинные позиции на криптовалютном рынке примерно на 1,5 млрд долларов. Принудительная продажа активов трейдерами, использовавшими кредитное плечо, дополнительно усилила падение.

По словам трейдера деривативами маркетмейкера AQC Tech Шона Макналти, после того, как биткоин опустился ниже 70 тысяч долларов, принудительно закрыли длинные позиции с кредитным плечом более чем на 1 млрд долларов. Это повлекло за собой дополнительное давление на рынок.

Другая крупная криптовалюта – Ethereum – тоже подешевела. Ее стоимость в ходе торгов снижалась на 6%, снова опустившись ниже 2 тысяч долларов.

Почему дешевеют криптовалюты

Одной из причин падения крипторинка стали опасения по поводу инфляции и последующей монетарной политики Федеральной резервной системы США.

Высокие цены на нефть и устойчивый рост потребительских цен усугубили ожидания, что американский центробанк может продолжить повышать процентные ставки. Это создает дополнительное давление на криптовалюты и другие рисковые активы.

По данным Bloomberg, на этой неделе обнародовали показатели инфляции в США за октябрь. Базовый индекс потребительских цен, не учитывающий продукты питания и энергоносители, вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Показатель превысил прогнозы аналитиков уже третий месяц.

Общая потребительская инфляция составила 0,4%. В частности, дорожали товары и услуги первой необходимости.

Операционный директор криптобиржи BTSE Джефф Мэй отметил, что если Федеральная резервная система повысит ставку на 50 базисных пунктов вместо ожидаемых 25, биткоин и другие криптовалюты могут продолжить дешеветь.

Соучредитель маркетмейкера GSR Рич Розенблюм также связывает давление на крипторинок с волатильностью в секторе искусственного интеллекта и укреплением доллара США. По его словам, на настроения инвесторов дополнительно отразились высокие показатели инфляции и изменения в руководстве Nvidia.

Инвесторы выводят деньги из биткоин-фондов

Дополнительным фактором давления стало сокращение институциональных инвестиций. За последние две недели крупные покупатели отступали от вложений в биткоин.

В частности, с 30 октября чистый отток средств из спотовых биржевых фондов на биткоин, зарегистрированных в США, превысил 2,5 млрд долларов.

На ситуацию также влияют ожидания усиления регуляторного контроля над криптовалютной индустрией в США. После промежуточных выборов в Конгресс, на которых демократы завоевали большинство в обеих палатах, участники рынка ожидают усиления внимания регуляторов к отрасли.

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