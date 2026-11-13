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Цены на АЗС будут падать дальше, Кабмин и АМКУ за этим следят, - Корецкий

10:52 13.11.2026 Пт
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Цены на АЗС будут падать дальше, Кабмин и АМКУ за этим следят, - Корецкий Фото: Сергей Корецкий (соцсети премьера)
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Стоимость топлива на украинских автозаправочных станциях продолжит снижаться по мере того, как на рынок будут поступать новые партии ресурса, закупленные по более низким мировым ценам. Правительство и Антимонопольный комитет (АМКУ) держат ценообразование на контроле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.

Динамика цен и реакция рынка

Глава правительства отрицает утверждение о том, что сети АЗС мгновенно поднимают цены вслед за мировыми котировками, но игнорируют их падение. По его словам, рынок работает с определенным временным лагом ("люфтом"), который зависит от темпов обновления запасов.

"Не соответствует действительности то, что цена росла на мировых рынках и в то же время одномоментно росла в сетях АЗК. Да, был какой-то люфт, была определенная динамика. Но с момента, когда цена достигла пика на заправках и начала снижаться на мировых рынках, мы также видим динамику снижения", - отметил Корецкий.

Цены на АЗС будут падать дальше, Кабмин и АМКУ за этим следят, - Корецкий
Фото: цены на АЗС 13 ноября (инфографика РБК-Украина)

Прогноз по дальнейшему удешевлению

Премьер-министр заверил, что текущее снижение ценников на стелах АЗС не является окончательным, а государственные органы мониторят ситуацию на рынке нефтепродуктов.

"Когда новые запасы по новым, более низким ценам поступят в Украину - будьте уверены, что цены также будут снижены. Правительство и АМКУ следят за этим процессом", - подытожил он.

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