Дроны атаковали Одессу, есть погибшие и пострадавшие (фото)
Утром 13 ноября дроны атаковали Одессу. Погибли и пострадали люди в результате атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Одесской МВА Олега Лысака.
"Поврежден частный жилой дом. Информация о других последствиях уточняется", - заявил Лысак.
Впоследствии он добавил, что в результате атаки погиб человек. Случилось это в другом районе города. Также есть пострадавшие - их количество Лисак не назвал.
"Повреждены автомобили. На месте работают соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий атаки", - говорится в сообщении.
Обновлено в 8:45. Стало известно еще о одном погибшем человеке в результате атаки. Таким образом, жертв уже двое. Пострадавших пятеро - двое из них в тяжелом состоянии.
Также мы писали, что этой ночью враг атаковал Винницу и Ровно. В Виннице были повреждены частные дома, а в Ровно РФ ударила по многоэтажке.
В результате удара ранены, в том числе и дети.
Этой ночью ПВО смогла сбить большинство враждебных целей, но есть более 20 "прилетов".