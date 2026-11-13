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Дроны атаковали Одессу, есть погибшие и пострадавшие (фото)

08:30 13.11.2026 Пт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Дроны атаковали Одессу, есть погибшие и пострадавшие (фото) Фото: в результате атаки на Одессу погиб человек (/t.me/odeskaODA)
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Утром 13 ноября дроны атаковали Одессу. Погибли и пострадали люди в результате атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Одесской МВА Олега Лысака.

"Поврежден частный жилой дом. Информация о других последствиях уточняется", - заявил Лысак.

Впоследствии он добавил, что в результате атаки погиб человек. Случилось это в другом районе города. Также есть пострадавшие - их количество Лисак не назвал.

"Повреждены автомобили. На месте работают соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий атаки", - говорится в сообщении.

Дроны атаковали Одессу, есть погибшие и пострадавшие (фото)
Фото: последствия обстрела Одессы (/t.me/odeskaODA)

Обновлено в 8:45. Стало известно еще о одном погибшем человеке в результате атаки. Таким образом, жертв уже двое. Пострадавших пятеро - двое из них в тяжелом состоянии.

Также мы писали, что этой ночью враг атаковал Винницу и Ровно. В Виннице были повреждены частные дома, а в Ровно РФ ударила по многоэтажке.

В результате удара ранены, в том числе и дети.

Этой ночью ПВО смогла сбить большинство враждебных целей, но есть более 20 "прилетов".

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