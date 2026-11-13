ua en ru
Пт, 13 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп хочет "закрыть вопрос" с Кубой до конца каденции и не исключает военных действий

09:03 13.11.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Чупровская
Трамп хочет "закрыть вопрос" с Кубой до конца каденции и не исключает военных действий Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Вашингтон хочет закрыть кубинский вопрос до конца нынешней каденции и не исключает военной операции против острова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Salem News Channel с президентом США Дональдом Трампом.

Во время интервью Трампа спросили, отдаст ли он приказ о применении военной силы, если она понадобится для освобождения Кубы до завершения его каденции.

"Я хочу завершить дело с Кубой, прежде чем уйду. И у нас есть очень хороший, талантливый человек для Кубы по имени Марко", - ответил Трамп.

Что Трамп сказал о Марке Рубио

Речь идет о госсекретаре США Марке Рубио.

"Потому что родители Марко, Марко Рубио, с Кубы, как вы, наверное, знаете. И он бы очень хотел этим заняться", - пояснил президент.

"Поэтому мы очень внимательно за этим следим. Там все идет очень плохо. Это по сути провальное, знаете, место, страна, называйте как хотите. Оно провалилось", - сказал Трамп.

"И, откровенно говоря, я хотел бы сделать это ради людей, ради кубинцев, с которыми обращались очень плохо и приехали в Америку", - добавил он.

Тогда Хьюитт уточнил, согласился бы Трамп на небольшую военную кампанию в неделю.

"Я бы, я бы, безусловно, рассмотрел это, да", - ответил президент.

Напомним, в конце сентября Трамп говорил, что США и Куба могут заключить соглашение без боевых действий.

По его словам, военные для этого не понадобятся.

Также мы писали, что в конце октября Трамп заявил, что США займутся островом на обратном пути из Ирана.

После этого, по его словам, на Кубу должны отправить Рубио.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Куба Дональд Трамп
Новости
РФ атаковала Винницу: ранены женщины, повреждены дома и детсад
РФ атаковала Винницу: ранены женщины, повреждены дома и детсад
Аналитика
Есть ли купол РЭБ над Киевом и почему кружат "Шахеды": интервью с Юрковым из Contra-Drone
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Есть ли купол РЭБ над Киевом и почему кружат "Шахеды": интервью с Юрковым из Contra-Drone