Трамп хочет "закрыть вопрос" с Кубой до конца каденции и не исключает военных действий

Вашингтон хочет закрыть кубинский вопрос до конца нынешней каденции и не исключает военной операции против острова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Salem News Channel с президентом США Дональдом Трампом.

Во время интервью Трампа спросили, отдаст ли он приказ о применении военной силы, если она понадобится для освобождения Кубы до завершения его каденции.

"Я хочу завершить дело с Кубой, прежде чем уйду. И у нас есть очень хороший, талантливый человек для Кубы по имени Марко", - ответил Трамп.

Что Трамп сказал о Марке Рубио

Речь идет о госсекретаре США Марке Рубио.

"Потому что родители Марко, Марко Рубио, с Кубы, как вы, наверное, знаете. И он бы очень хотел этим заняться", - пояснил президент.

"Поэтому мы очень внимательно за этим следим. Там все идет очень плохо. Это по сути провальное, знаете, место, страна, называйте как хотите. Оно провалилось", - сказал Трамп.

"И, откровенно говоря, я хотел бы сделать это ради людей, ради кубинцев, с которыми обращались очень плохо и приехали в Америку", - добавил он.

Тогда Хьюитт уточнил, согласился бы Трамп на небольшую военную кампанию в неделю.

"Я бы, я бы, безусловно, рассмотрел это, да", - ответил президент.

Напомним, в конце сентября Трамп говорил, что США и Куба могут заключить соглашение без боевых действий.

По его словам, военные для этого не понадобятся.