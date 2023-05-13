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Зеленский прибыл в Ватикан для встречи с Папой Римским

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Суббота 13 мая 2023 18:21
Зеленский прибыл в Ватикан для встречи с Папой Римским Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ватикан для встречи с Папой Римским Франциском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Это первая личная встреча Зеленского и Папы Римского с момента начала войны.

Фото: Зеленский прибыл в Ватикан для встречи с Папой Римским (Vatican News)

Напомним, сегодня Зеленский прибыл с визитом в Рим. Подробнее о его визите - читайте в материале РБК-Украина.

10 апреля Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной.

Такое заявление понтифик сделал после своего визита в Будапешт, где встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и с митрополитом Илларионом, представителем Русской православной церкви в Будапеште.

Однако позже в Офисе президента заявили, что Украине ничего не известно о миротворческой миссии Ватикана, о которой говорил Папа Римский Франциск. Власти страны не дали согласия на такие инициативы.

При этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что нет никакой секретной миссии Ватикана по поводу окончания войны.

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Владимир Зеленский Ватикан Папа римский Война России против Украины
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