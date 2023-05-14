Зеленский о визите в Европу: работаем над коалицией истребителей, ожидаю успеха
Одна из целей визита президента Украины Владимира Зеленского в страны Европы - работа над созданием коалиции истребителей.
Об этом заявил президент во время совместной конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом.
"Мы сейчас работаем над созданием коалиции истребителей, и частично мои визиты по столицам Европы направлены именно для этого. Я думаю, что у нас будет успех. Я сегодня буду обращаться и к немецкой стороне, чтобы поддержали Украину в этой коалиции. Для нас это важно", - заявил президент.
Как отметил Владимир Зеленский, он обсудит вопрос истребителей вместе с канцлером Германии во время второй части их встречи.
В частности, во время конференции Шольц отметил, что Германия много помогла Украине с начала полномасштабной войны и сегодня необходимо заставить Россию покинуть нашу территорию.
"Мы уже многое доставили, что касается ПВО - это Patriot, IRIS-T, также Gepard, а также другое оружие, различные артсистемы, системы залпового огня. Это то, на чем мы концентрируемся", - отметил канцлер.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера, 13 мая, Берлин заявил о крупнейшем пакете военной помощи Украине.
Также следует добавить, что сегодня президент Украины прибыл с визитом в Германию. Агентство раскрывает все подробности его приезда.
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