Войска РФ на оккупированных территориях создают лагеря для обучения заключенных

Российские войска создают лагеря для подготовки заключенных на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Противник и дальше пытается восполнять свои потери в живой силе за счет заключенных лиц из РФ. Недавно отмечено прибытие около 200 таких лиц в один из полевых лагерей противника во временно оккупированном Роговом Луганской области для прохождения 4-недельного курса общевойсковой подготовки. До конца месяца ожидается прибытие еще к 250 осужденным", - говорится в сообщении Генштаба. Также сообщается, что в районе населенного пункта Можняковка Луганской области оккупанты организовали подготовку до 800 вновь прибывших российских заключенных.