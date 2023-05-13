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Обстрел Николаева: стало известно о трех пострадавших

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Николаев, Суббота 13 мая 2023 02:53
Обстрел Николаева: стало известно о трех пострадавших Фото: в результате обстрела Николаева пострадали три человека (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Николаеве сегодня ночью, 13 мая, во время воздушной тревоги раздались взрывы, есть пострадавшие.

Об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

В результате обстрела российской армии пострадали жилые дома в Николаеве. Отмечается, что в одной из пятиэтажек выбиты практически все окна, пожары в трех квартирах.

"Пока известно о трех пострадавших. Одного забрала скорая, двоим оказали медицинскую помощь на месте", - отметил Сенкевич.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что обошлось без жертв, пожар ликвидирован.

Сегодня ночью, 13 мая, в большинстве регионов Украины объявлена воздушная тревога.

В Херсоне прозвучала серия взрывов. Официальная информация о причинах и последствиях взрывов не сообщалась. В случае повторных взрывов жителей города призывают оставаться в укрытиях.

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