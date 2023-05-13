В воздушное пространство Польши залетел аэростат из Беларуси

В воздушном пространстве Польши зафиксировали аэростат. Он залетел с территории Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Польши в Twitter.

"Центр воздушных операций зафиксировал появление в польском воздушном пространстве влетевшего со стороны Беларуси объекта. Это, вероятно, наблюдательный аэростат. Радиолокационный контакт был потерян вблизи Рипина", - говорится в сообщении.

В Министерстве обороны отметили, что оперативный командующий принял решение направить дежурных сил территориальной обороны для поиска аэростата. Пока объект не нашли.

Напомним, в конце апреля вблизи польского города Быдгощ обнаружили обломки объекта, похожего на ракету. СМИ отмечали, что на нем были надписи на русском языке.

Позже в Польше заявили, что ракета, вероятно, принадлежала польской армии и могла упасть в лесу во время военных учений.

Однако польские СМИ установили, что в лесу возле Быдгоща были обнаружены обломки российской крылатой ракеты Х-55.

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