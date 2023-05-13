ua ru
Сб, 13 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В воздушное пространство Польши залетел аэростат из Беларуси

Новина українською →
Варшава, Суббота 13 мая 2023 11:26
В воздушное пространство Польши залетел аэростат из Беларуси Фото: в Польшу залетел аэростат из Беларуси (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В воздушном пространстве Польши зафиксировали аэростат. Он залетел с территории Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Польши в Twitter.

"Центр воздушных операций зафиксировал появление в польском воздушном пространстве влетевшего со стороны Беларуси объекта. Это, вероятно, наблюдательный аэростат. Радиолокационный контакт был потерян вблизи Рипина", - говорится в сообщении.

В Министерстве обороны отметили, что оперативный командующий принял решение направить дежурных сил территориальной обороны для поиска аэростата. Пока объект не нашли.

Напомним, в конце апреля вблизи польского города Быдгощ обнаружили обломки объекта, похожего на ракету. СМИ отмечали, что на нем были надписи на русском языке.

Позже в Польше заявили, что ракета, вероятно, принадлежала польской армии и могла упасть в лесу во время военных учений.

Однако польские СМИ установили, что в лесу возле Быдгоща были обнаружены обломки российской крылатой ракеты Х-55.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Беларусь
NEWS
Украинские военные обстреливают тыл врага в Луганской области: карты боев ISW
Украинские военные обстреливают тыл врага в Луганской области: карты боев ISW
DAILY
Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть