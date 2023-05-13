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В Раде объяснили решение Швейцарии по оружию: это еще не разрешение реэкспорта

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Украина, Суббота 13 мая 2023 21:29
В Раде объяснили решение Швейцарии по оружию: это еще не разрешение реэкспорта Фото: руководитель президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сейчас профильные комитеты парламента Швейцарии поддержали предложения по смягчению правил экспорта швейцарских оборонных технологий, но это еще не является разрешением для реэкспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя президентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии в Telegram.

"В СМИ много неточных трактовок последних решений швейцарских коллег. Начиная от того, что парламент якобы уже принял решение о согласии на экспорт, заканчивая тем, что якобы Швейцария уже направляет нам оружие", - сказал Арахамию, комментируя новую поправку Швейцарии к закону о военном снаряжении.

По словам главы фракции, пока профильные комитеты только поддержали предложения по смягчению правил экспорта швейцарских оборонных технологий.

"Нам уже известна дата, когда проекты соответствующих решений будут вынесены на голосование в зале. Работаем над тем, чтобы они были результативными", - добавил он.

Напомним, мы сообщали, что Швейцария сделала шаг к поставке Украине вооружения.

Хотя в Швейцарии ранее заявляли, что не могут передавать оружие Украине без изменения закона о нейтралитете.

При этом страна оказывала Украине гуманитарную помощь, в том числе 20 машин для разминирования.

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